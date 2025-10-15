夏の暑さが和らぎ、過ごしやすくなるはずの秋だが「体がだるい」「疲れが抜けない」といった不調に悩まされることも少なくない。このような症状は「秋バテ」と呼ばれ、季節の変わり目に多くみられる体調不良のひとつだ。



【調査結果】頭痛、肩こり、食欲不振…意外としんどい秋バテ

インターネットリサーチ事業を展開するNEXER社はこのほど、業務用エアコン専門の「エアコンフロンティア」と共同で、全国の男女1000人を対象に「秋バテ」についてアンケートを実施し、調査結果を公開。3割弱（27.2%）が「秋バテ」を経験したことがあると明らかになった。



具体的な症状では、8割以上（83.1％）が「疲れが抜けない・倦怠（けんたい）感がある」と回答。次に多かったのは「睡眠の質が悪い・寝つきが悪い」（34.6％）だった。



秋バテの原因では「季節の変わり目による寒暖差」「夏の疲れが抜けていない」を挙げる人が多く、「寒さに体がついていけない」（30代女性）、「気温の変化と服装調整がうまくいかない」（40代男性）、「かなりの猛暑だったので疲れがたまっているはず」（30代女性）などの声があった。



（よろず～調査班【ライフ】）