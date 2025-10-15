¥É·³¥Æ¥ª¡ÖÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ï¼«Ê¬¡×¡¡¤Ê¤¼Áö¤é¤º¡ÄÄËº¨¥ß¥¹È¿¾Ê¡Ö¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ËÎ×¤à
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÀïÁ°¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢Á°Æü¤ËÈÈ¤·¤¿ÁöÎÝ¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤Ç¤â¤Ê¤¯¼«Ê¬¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¤â¤Î¤À¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Î4²ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1»àËþÎÝ¤«¤é¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬Ãæ·ø¸åÊý¤ØÂçÈôµå¤òÊü¤Ã¤¿¡£Ãæ·ø¼ê¥Õ¥ê¥ê¥Ã¥¯¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹ºÝ¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Æ°ìÅÙ¥°¥é¥Ö¤Ë¼ý¤á¤ë¤â¡¢ÃÆ¤¤¤ÆÃÏÌÌ¤Ë¤Ä¤¯Á°¤ËºÆÊáµå¡£¤·¤«¤·¡¢ºÆÊáµå¤ÎÁ°¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»°ÎÝÁö¼Ô¤ÎT¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÅÙÃæ·ø¼ê¤¬¤³¤Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ç»°ÎÝ¤Ë¹²¤Æ¤ÆÌá¤í¤¦¤È¤·¡¢ºÆÅÙËÜÎÝ¤Ø¥¹¥¿¡¼¥È¡£·ë²ÌËÜÎÝ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ë¡¼¥ë¾å¤Ï¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤ÎºÝ¤Ï¤ª¼ê¶Ì¤·¤Æ¤âºÇ½é¤ËÂÇµå¤¬¥°¥é¥Ö¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¤¿¤á¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ÏÄËº¨¤Î¥×¥ì¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆóÎÝÁö¼Ô¤â¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÃæ¥´¥íÊ»»¦¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë·Á¤Ë¡£°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¥×¥ì¡¼¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿T¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡ÖËÍ¤Ï¤ä¤é¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤³¤È¡£ÂÇµå¤¬¥°¥é¥Ö¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¡ÊËÜÎÝ¤Ø¤È¡Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤¤¤¿¤Î¤ò¸«¤¿»þ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë