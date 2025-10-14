¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç´Ú¹ñ¿Í¤ÎÙÇÃ×Áý²Ã¡¡ÍûÂçÅýÎÎ¡¢³ÕÎ½¤ËÂÐ±þ»Ø¼¨
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¶¦Æ±¡Û´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¤Î³ÕµÄ¤Ç¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç´Ú¹ñ¿Í¤òÁÀ¤Ã¤¿ÙÇÃ×¡¢´Æ¶Ø»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡ÖÈï³²¼Ô¤òÂ®¤ä¤«¤ËÊÝ¸î¡¢µ¢¹ñ¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È´Ø·¸³ÕÎ½¤ËÂÐ±þ¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¡£ÈÈºáÈï³²¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤Ø¤ÎÎ¹¹ÔÀ©¸Â¶¯²½¤ä¡¢ºß³°¸ø´Û¤Ë¤è¤ë¿×Â®¤Ê»Ù±çÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¡¢¿Í°÷¤Î³ÎÊÝ¤âµá¤á¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢¿¶¤ê¹þ¤áº¾µ½¤Ê¤É¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ëÈÈºáÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ë´Ú¹ñ¿ÍÙÇÃ×¤ä´Æ¶Ø¤¬µÞÁý¡£¹â¼ýÆþ¤Î³¤³°½¢¿¦¤ò¤¦¤¿¤¦¼ê¸ý¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÈÈºá¹Ô°Ù¤Ë²ÃÃ´¤µ¤»¤é¤ì¡¢¸½ÃÏ·Ù»¡¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¿Í¤â¤¤¤ë¡£
¡¡µñÈÝ¤äÆ¨Ë´¤ò»î¤ß¤ë¤ÈÈÈºáÁÈ¿¥¤«¤éË½¹Ô¤ä¹éÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤ÎÄÌÊó¤âÊ£¿ô¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£