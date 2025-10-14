直近20打数1安打も…3四球で出塁

【MLB】ドジャース 2ー1 ブルワーズ（日本時間14日・ミルウォーキー）

ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に「1番・指名打者」で先発出場。2打数無安打ながらも1四球、2度の申告敬遠で出塁した。試合後、デーブ・ロバーツ監督は大谷の“姿勢”を称賛した。

大谷はレッズとのワイルドカードシリーズ初戦で2本塁打を放ったものの、フィリーズとの地区シリーズでは相手の“左腕攻め”に苦しみ、18打数1安打の打率.056にとどまった。ロバーツ監督からはボール球を追っていることを指摘されることもあった。

リーグ優勝決定シリーズ初戦、初回の第1打席はオープナーで起用された左腕アシュビーと対戦。ボールを見極めて四球で出塁、3回1死の第2打席は右腕プリースターの前に左飛に倒れた。5回の第3打席は申告敬遠、7回は一塁ゴロだった。さらに9回は1死二、三塁でこの日2度目の申告敬遠。続くムーキー・ベッツ内野手の押し出し四球の呼び水となった。

どうにか1点差で逃げ切り、シリーズ先勝を挙げたドジャース。試合後、ロバーツ監督は大谷を含めた攻撃陣を評価した。「攻撃面は今日はとてもよかった。終始打席内容がよかった。ボールをインプレーにして、三振もしなかった」。そして、大谷はこの日も快音がなかったが3出塁。「ショウヘイの今夜の打席内容は素晴らしいと思った」と、献身的な打席を評価した。（Full-Count編集部）