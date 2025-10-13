カーショーが放った“名言”…もう商品化

まさかのワードがグッズとなった。ドジャースは11日（日本時間12日）、ドジャースタジアムでメディア非公開で練習を行った。その様子を球団公式インスタグラムが公開。内野手が着用したシャツに「このシャツはどこで買えるんだ？」と視線が集まっている。

キケの愛称で知られるエンリケ・ヘルナンデス内野手が着用していたのは、胸に「I hardly want pants」と描かれたシャツ。9月25日（同26日）にドジャースが地区優勝を決めた後のシャンパンファイトで、大興奮のクレイトン・カーショー投手が「シャツなんかいらないよ！ ゴーグルもいらないし、シャツもいらない！ パンツだってほとんどいらないよ！」という、話題になった発言をイジッたTシャツだった。他にもカーショーのサイン、そしてゴーグル、シャツ、パンツを禁止するイラストが添えられている。

E・ヘルナンデスは発言から1週間後、10月1日（同2日）のワイルドカードシリーズ第2戦前の会見で着用。気に入ったのか、地区優勝決定シリーズを前にした練習でも着用した。

ドジャースの公式インスタグラムにこのシャツを着用したE・ヘルナンデスが登場すると、「キケのシャツが欲しい」「カーショー先生が言ってた『パンツもなんも要らねぇ』Tシャツ作ってるんじゃないよ」「I hardly want pants シャツだなんて……」「キケのシャツが必要」とコメントが集まっていた。（Full-Count編集部）