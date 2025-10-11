『鬼滅の刃』かわいい？猗窩座のハロウィン絵に衝撃「こんな衣装着ちゃって〜」「お前も変装しないか？」
『鬼滅の刃』のハロウィン2025イベントが開催されることを受け、記念ビジュアルが公開された。炭治郎や冨岡義勇のほか、上弦の鬼たちが「狼」の装いに身を包んだキャラクターたちを見ることができる。
【画像】可愛い？怖いよ…狼姿の猗窩座 公開された『鬼滅の刃』新イラスト
現在、ufotableWEBSHOPにて、「ハロウィン2025 イベント」グッズが販売中。アクリルスタンドなどの定番商品に加え、ハロウィンの雰囲気が味わえる光る狼クッションカバーなど各種グッズが用意されている。
使用されているイラストには、キャラクターが「狼」になった姿が描かれており、猗窩座の狼姿にネット上で「待って可愛い…耳と首輪合いすぎててめっちゃ可愛い」「お前も変装しないか？」「あらあら猗窩座ちゃんどうちたのこんな衣装着ちゃって〜」などの声が出ている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作され、『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれる。
