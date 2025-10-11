それドコの？→【studio CLIP】なんです！ 大人が週7で使いたい♡「おしゃれバッグ」

きれいめ派もカジュアル派も頼れそうな【studio CLIP（スタディオクリップ）】のバッグ。ベーシックカラーのものや素材で遊べるものなど、毎日持ちたくなりそうなデザインが揃っているようです。今回は、遊び心が効いたチャーム付きや、季節感たっぷりのフリンジ付きなど、旬ムード薫る「おしゃれバッグ」をご紹介。この秋の相棒を見つけてみて。

もこもこ素材が可愛い！ A4もOKな利便性の高さも嬉しい

【studio CLIP】「チャームフリンジトートバッグ」\4,400（税込）

表情豊かな素材が目を引くトート。ハンドルまで同じ素材で仕上げることで、存在感のある仕上がりに。ハンドル部分には肩に優しいウレタン芯入りで、快適に持てそうなのも魅力です。高さ38cm、幅31cmとA4サイズがすっきり収まりそうなサイズ、内側には小物を整理しやすいポケットとキーチャーム付き。フリンジのチャームは着脱できるので、シーンに合わせてアレンジできます。

小さめながらも収納力あり！ 持ち手長めで頼れそう

【studio CLIP】「【WEB限定】ボストンバッグ」\3,990（税込）

公式サイトによると「小ぶりながらも収納力抜群！」という、デイリーにぴったりなバッグ。「500mlのペットボトルも楽々収納可能」とのことで、見た目以上に荷物が収まるようです。内ポケットが2つ付いているので、細かいものも整理しやすそうなのが便利ポイント。留め具付きの長めの持ち手は、肩にかけたときに落ちにくそうで、アウターの上からでも持ちやすそうなのも◎

チャーム付きでトレンド感アップ！ 3室構造で整理上手に

【studio CLIP】「チャーム付き3ROOMショルダーバッグ」\4,690（税込）

3室構造で荷物を整理しやすそうなショルダーバッグ。シボ感のある合皮素材で高見えが狙えそうです。公式サイトによると「肩にかかる負担を軽減するように」したというショルダーストラップで、旅行のサブバッグとしても活躍しそう。大トレンドのバッグチャームは取り外し可能で、シンプルにも華やかにもアレンジできるのも魅力です。

おしゃれ見えも快適さも諦めないならコレ！ 荷物が多い日も安心

【studio CLIP】「【人間工学に基づいて考えた！】からだよろこぶ合皮ショルダーバッグ」\4,690（税込）

ラクさとおしゃれさを両立したい人におすすめなのが、「からだよろこぶシリーズ」（公式サイトより）のこちらの商品。きれいめにもカジュアルにも合わせやすそうなシンプルデザインと大人っぽい合皮で、毎日活躍しそう。荷物を整理しやすそうな7つのポケットとポーチ付きで機能性も◎ 太めショルダーや「軽い素材を使用」していること、体に沿うよう設計されていることなど（公式サイトより）、負担を減らす工夫が詰まった頼れそうな一品です。

writer：Sara.K