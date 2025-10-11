しゃもじさんの漫画「牛丼屋の変な奴ら」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

高校時代にアルバイトをしていた牛丼屋でのこと。初日にあいさつすると、大学生の先輩アルバイターから舌打ちをされました。その理由は…という内容で、読者からは「ツッコミどころが満載！」「みんなのキャラが強くて面白い」などの声が上がっています。

泣きながらも「辞めない復讐」を貫いた日々

しゃもじさんは、インスタグラムとブログ「しゃもじのまんが」で「牛丼漫画」と「育児漫画」を発表しています。しゃもじさんに作品について話を聞きました。

今回ご紹介したエピソード以外にも、番外編や読者からの「牛丼屋エピソード」をインスタグラムで読むことができます。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

しゃもじさん「『今までの人生で思い出に残っていることはなんだろう？』と考えたときに、牛丼屋でのことが頭に浮かんだからです」

Q.初日から大変で、辞めたいと思いませんでしたか。

しゃもじさん「最初の頃は『辞めたいなあ』と布団の中で泣くこともありましたが、働いていくうちに『辞めないことが最大の復讐なのではないか』という強い思いが生まれたので、辞めずに済みました（笑）」

Q.ガンガン言い返していてすごいと思いました。このような扱いには慣れていたのですか。

しゃもじさん「私には兄がいて、毎日取っ組み合いや口げんかをしていたので、兄と同じような感覚で言い返していました。兄のおかげで『いろいろと耐性がついたな』と、感謝しています！」

Q.その後、「赤木さん」とは円滑な関係になれましたか。

しゃもじさん「成人してから、よく一緒に飲みに行ったりしていました！ 多少は仲良くなれたかなと思います」

Q.また牛丼屋で働きたいと思いますか。

しゃもじさん「働きたいです！ そして漫画のネタにしたいです（笑）」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

しゃもじさん「アンチとかが来そうだなーと思っていたんですけど、実際には全然そんなことはなくて。『面白い！』『ファンになりました』『オチがいい』などの言葉をたくさんいただきました。毎回楽しんでコメントを見ています。皆さんありがとうございます！」