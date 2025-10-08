待ってた！ 待ってたーーッ！【GU新作】“人気キャラ”が可愛い♡「コラボトップス」
おしゃれに遊び心をプラスしてくれそうな、キャラクターデザインのアイテム。【GU（ジーユー）】からは、人気のキャラクターとコラボした新作が10月より登場！ 今回はそのなかから、大人世代も可愛く着こなせそうなトップスをご紹介します。気になる人は早めにチェックして。
程よい存在感のキャラプリントパーカー
【GU】「スウェットパーカ THE POWERPUFF GIRLS」\2,990（税込）
アメリカで人気のアニメ「パワーパフガールズ」のデザインを取り入れたショート丈パーカー。コンパクトな丈感なので、ボトムスとのバランスが取りやすく、裾からインナーを見せてもおしゃれに着こなせそうです。フロントにはシンプルなロゴ、背中には主役の3人が戦うシーンがプリントされており、程よいキャラクターの存在感。カラフルすぎない配色なので、普段のカジュアルコーデにも馴染みやすそうです。
元気をくれそうなマルチボーダーデザイン
【GU】「ライトスウェットボーダーT（長袖） THE POWERPUFF GIRLS」\1,990（税込）
マルチボーダー柄が目を引くスウェットTは、パワーパフガールズの3人のイメージカラーごとに3色展開されています。写真のピンクのほか、ブルー、グリーンと、それぞれキャラクターの雰囲気を感じられそうなラインナップです。左胸に入った小さなキャラクターのプリントがワンポイントに。明るく元気な印象のデザインで、コーデに取り入れるだけで気分が上がりそう。
レトロデザインが大人可愛いスウェットシャツ
【GU】「ヘビーウェイトスウェットプルオーバー パペットスンスン」\2,990（税込）
シュールなショートムービーで人気の「パペットスンスン」とコラボしたスウェットシャツ。背中には、昔のテレビに映るスンスンとノンノンのイラストがデザインされていて、レトロな雰囲気が漂います。胸元のワンポイントと印象的なバックプリントで、毎日のコーデを楽しくしてくれそう。10月下旬発売予定。
ポケットから覗くスンスンにほっこり
【GU】「オーバーサイズカーディガン パペットスンスン」\3,990（税込）
ふんわり感が魅力のカーデは、見た目にも暖かそうな一枚。ポケットからひょっこり顔を覗かせるスンスンのデザインが愛らしく、シンプルなカーディガンに遊び心をプラスしてくれます。カラーはベーシックなブラックに加え、スンスンを思わせる鮮やかなブルーもラインナップ。オーバーサイズでリラックス感のあるコーデを楽しめそう。
※すべての商品情報・画像はGU出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Natsumi.N