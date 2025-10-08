スペシャルドリンクはミッキーがモチーフ！ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニュー
東京ディズニーリゾートでは、2025年11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」を開催☆
期間中、ディズニーアンバサダーホテルでも「ディズニー・クリスマス2025」のスペシャルメニューが登場します。
今回は、「シェフ・ミッキー」に期間限定で登場する「ディズニー・クリスマス2025」スペシャルメニューの紹介をしていきます！
ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニュー
提供期間：2025年11月1日〜2025年12月25日
販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「シェフ・ミッキー」
東京ディズニーランドでは10年ぶりにパレードが刷新され、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーでは、「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演するほか、アメリカンウォーターフロントではアトモスフィア・エンターテイメントが楽しめます。
ディズニーアンバサダーホテルの「シェフ・ミッキー」では「ディズニー・クリスマス2025」をテーマにしたスペシャルメニューが登場！
今回は、「シェフ・ミッキー」で提供されるスペシャルメニューの「ブッフェ」と「スペシャルドリンク」を紹介していきます。
“ディズニー・クリスマス”スペシャルランチブッフェ
価格：
大人（13才以上）平日7,400円／土日祝日7,600円
中人（7〜12才）平日4,100円／土日祝日4,300円
小人（4〜6才）平日2,700円／土日祝日2,900円
※3才以下は無料です
提供時間帯：ランチ
出演キャラクター：ミッキーマウス
クリスマスらしい彩りの、バラエティ豊かなお料理が並ぶ「“ディズニー・クリスマス”ランチブッフェ」
好きなものを好きなだけいただけるブッフェは世代問わず楽しめるのも魅力的です！
そして魚介にお肉料理、デザートにはクリスマスのお菓子「ブッシュ・ド・ノエル」や、可愛らしいロールケーキも。
「ボストンクラムチャウダー」や、「ホワイトカリー」などの体が温まるお料理も堪能できます◎
＜メニューの一例＞ポークとイチジクのリエットタコとブロッコリー 大葉のグリーンソース仕立てスモークサーモンとディルのライスサラダ（国産米）シュリンプと貝類のマリネ グリークヨーグルトソースボストンクラムチャウダーパスタ アンチョヴィとトマトのアーリオ・オーリオーリオホワイトカリー国産豚バラ肉と根菜の香り蒸しローストビーフブッシュ・ド・ノエルクリームチーズムースロールケーキ青りんごゼリー
※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください。
※ご利用時間は80分です。
※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間（入店終了時刻）の30分後までです。
※出演キャラクターは予告なく変更になる可能性があります。
“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナーブッフェ
価格：
大人（13才以上）平日8,300円／土日祝日8,500円
中人（7〜12才）平日4,700円／土日祝日4,900円
小人（4〜6才）平日3,300円／土日祝日3,500円
※3才以下は無料です
提供時間帯：ディナー
出演キャラクター：ミッキーマウス
ディナーの時間帯にいただける「“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナーブッフェ」
ランチと同様に、ブッフェ台にはクリスマスらしい彩りの美味しそうなお料理がずらりと並びます。
前菜からデザートまで、どのお料理も本格的！
＜メニューの一例＞ポークとイチジクのリエットスモークサーモンとビーツ シトラスソースシュリンプと貝類のマリネ グリークヨーグルトソース3種のチーズとマッシュルームのケークサレボストンクラムチャウダーパスタ 鯖と長ネギのアーリオ・オーリオ国産豚バラ肉と根菜の香り蒸しローストビーフプレートブイヤベースブッシュ・ド・ノエルクリームチーズムースロールケーキ青りんごゼリー
※フリー・リフィルのドリンクはブッフェ料金に含まれます。お客さまご自身で、ドリンクディスペンサーよりお取りください。
※ご利用時間は90分です。
※ブッフェ料理の提供は、営業終了時間（入店終了時刻）の30分後までです。
※出演キャラクターは予告なく変更になる可能性があります。
“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク
価格：1,600円
提供時間帯：ランチ／ディナークランベリージュース、ミックスベリージュレ、ホワイトチョコレートシロップ、ストロベリーフルーツミックスシロップ、ソーダ、ホイップクリーム、ココアビスケット、チョコレート、アラザン
「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」は、ランチとディナーの時間帯で提供されます☆
クランベリージュースとソーダがベースの爽やかなドリンクで、中にはミックスベリージュレが入っているので食感も楽しめます！
ホイップクリームとココアビスケットで「ミッキーマウス」の耳を表現。
思わず写真を撮りたくなる、可愛らしいドリンクです。
そして、「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」にはオリジナルコースターが付きます。
コースターには、クリスマスのモチーフや、雪が積もったパークのシンボルなどがたくさんデザインされ、赤い帽子をかぶった「ミッキーマウス」の姿も！
下部には「シェフ・ミッキー」のロゴもあしらわれ、特別感たっぷりです。
※オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。
※デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。
クリスマスムードたっぷりなブッフェ台にワクワクすること間違いなし。
ディズニーアンバサダーホテルの「シェフ・ミッキー」で提供される“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニューの紹介でした☆
