【地震速報】福島県で最大震度4の地震が発生しました(09:30頃発生)
【地震情報 2025年10月7日】(09:35更新)
9時30分頃、福島県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM4.9、最大震度4を福島県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。
9時30分頃、福島県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM4.9、最大震度4を福島県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。
9時30分頃、福島県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM4.9、最大震度4を福島県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。
9時30分頃、福島県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50km、地震の規模はM4.9、最大震度4を福島県で観測しています。この地震による津波の心配はありません。
【震度速報 2025年10月7日 09:32】
9時30分頃、地震がありました。震度３以上を観測した地域は次の画像のとおりです。