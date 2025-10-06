¿ÀÃ«¹À»Ë¤Î¡È¼ãÊÖ¤ê¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¡¡¡Ø¥Ò¥í¥¢¥« FINAL SEASON¡Ù¥ªー¥ë¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥ï¥óÌò¤ÎÀ¨¤µ
¡¡ËÙ±Û¹ÌÊ¿¤ÎÂç¿Íµ¤¥Þ¥ó¥¬¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¤¬¡¢10·î4Æü¤è¤êÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È¡£Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥ªー¥ë¡¦¥Õ¥©ー¡¦¥ï¥ó¡ÊAFO¡Ë¤È¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤³¤ÈÈ¬ÌÚ½ÓÅµ¤Î·ãÆ®¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¸½ºßºîÃæ¤Ç¤Ï¡¢ÎÐÃ«½Ðµ×¡Ê¥Ç¥¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Òー¥íー¤È¡¢»àÊÁÌÚÄ¤¤¿¤Á¥ô¥£¥é¥ó¤Ë¤è¤ëºÇ½ª·èÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇAFO¤¬»àÊÁÌÚ¤Î¤â¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤¬Î©¤Á¤Õ¤µ¤¬¤ë¡£
¡¡¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌµ¸ÄÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µ¥Ýー¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¥¢ー¥Þー¥É¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¡×¤È¤·¤ÆÁ°Àþ¤ËÉüµ¢¡£¥µ¥Ýー¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÎÏ¤ò¶î»È¤·¤Ä¤Ä¡¢AFO¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ©È¯Åª¤Ê¸ÀÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯»þ´Ö²Ô¤®¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤Ï1Ç¯AÁÈ¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¡È¸ÄÀ¡É¤òÌÏ¤·¤¿ÁõÈ÷¤ò»È¤¤¡¢AFO¤ËÂç¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·AFO¤ò´°Á´¤Ë»ß¤á¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁõÈ÷¤òÇË²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤ÆÀäÂÎÀäÌ¿¤ÎµçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤ÎÁ°¤Ë¡¢°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤¬½õ¤±¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÄÇ¯´üAFO¤ò±é¤¸¤ëÀ¼Í¥¡¦¿ÀÃ«¹À»Ë¤Î±éµ»¤À¡£¸µ¡¹AFOÌò¤ÏÂçÄÍÌÀÉ×¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡È´¬¤Ìá¤·¡É¤ÎÌô¤Ç¼ãÊÖ¤ê¡¢ÀÄÇ¯¤Î»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¿ÀÃ«¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤Ï¡¢¥À¥áー¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤Ó¤ËAFO¤¬¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£ºÇ½é¤ÏÂç¿Í¤Ó¤¿´é¤Ä¤¤Ç¿ÈÂÎ¤âÂç¤¤ÊÀÄÇ¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¤Æ½ù¡¹¤Ë¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÀÃ«¤Ï¤½¤ó¤ÊAFO¤Î¼ãÊÖ¤ê¤òÀ¼¤ÇÉ½¸½¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î°ì´ÓÀ¤ÏÊø¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢ÀÄÇ¯¥Ü¥¤¥¹¤«¤é¾¯Ç¯¥Ü¥¤¥¹¤Þ¤Ç¤ÎÊÑ²½¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯±éµ»¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¿ÀÃ«¤µ¤ó¡×¤ÈÉ¾È½¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÂè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥ë¥¿¥í¥¹¡×¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿¥ô¥£¥é¥ó¡¦KUNIEDA¤ÈÀÄ»³Í¥²í¡õÍÕ±£Æ©¤Î¥Ð¥È¥ë¤â·èÃå¡£¤½¤³¤ÇÆ©ÌÀ²½¤Î¸ÄÀ¤¬Ë½Áö¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÍÕ±£¤ÎÁ´¿È¤¬¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦Å¸³«¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡ÖÈþ¾¯½÷¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤«¤éÅÜÅó¤ÎÅ¸³«¤ÇËë¤ò³«¤±¤¿¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¡£AFO¤È¥ªー¥ë¥Þ¥¤¥È¤ÎÀï¤¤¤Ï¤É¤ó¤Ê·èÃå¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡£¼¡¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤â¡¢¼ê¤Ë´À¤Ë¤®¤ë¥Ð¥È¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£¡ÊÊ¸¡á¥¥Ã¥È¥¥¥ó´õÈþ¡Ë