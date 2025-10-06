日経平均6日前引け＝3日続伸、2065円高の4万7835円
6日前引けの日経平均株価は3日続伸。前週末比2065.86円（4.51％）高の4万7835.36円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1392、値下がりは197、変わらずは24と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。
日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を552.20円押し上げ。次いで東エレク <8035>が222.23円、ファストリ <9983>が177.78円、ＳＢＧ <9984>が137.38円、ファナック <6954>が48.15円と続いた。
マイナス寄与度は3.91円の押し下げでニトリＨＤ <9843>がトップ。以下、しずおかＦＧ <5831>が1.06円、良品計画 <7453>が0.88円、三菱ＵＦＪ <8306>が0.88円、横浜ＦＧ <7186>が0.67円と並んだ。
業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は銀行の1業種のみ。値上がり率1位は機械で、以下、電気機器、不動産、輸送用機器、精密機器、建設と続いた。
株探ニュース
日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を552.20円押し上げ。次いで東エレク <8035>が222.23円、ファストリ <9983>が177.78円、ＳＢＧ <9984>が137.38円、ファナック <6954>が48.15円と続いた。
マイナス寄与度は3.91円の押し下げでニトリＨＤ <9843>がトップ。以下、しずおかＦＧ <5831>が1.06円、良品計画 <7453>が0.88円、三菱ＵＦＪ <8306>が0.88円、横浜ＦＧ <7186>が0.67円と並んだ。
業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は銀行の1業種のみ。値上がり率1位は機械で、以下、電気機器、不動産、輸送用機器、精密機器、建設と続いた。
株探ニュース