¡¡7·îÃæ½Ü¤ÎÌë¡¢Åìµþ¡¦°¤º´Ã«¤Î³èµ¤¤Î¤¢¤ë¾¦Å¹³¹¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤Î¿¹¼·ºÚ¤À¡£¤ª¤«¤Ã¤ÑÆ¬¤Ë²«¿§¤¤¥Ø¥¢¥Ô¥ó¤ò¤Ä¤±¡¢Ä·¤Í¤ë¤è¤¦¤ËÊâ¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÎÙ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î²¬»³Å·²»¡£¤Þ¤ë¤Ç¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¡£
¡ÖNHK¤Ç11·î¤Ë¡ØÌë¥É¥é¡ÙÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¡Ø¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ¡¡2024¡Ù¤ÇÂè8°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¤Î¼Â¼Ì²½¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤Ç¤¹¡£29ºÐ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¡¦À¸ÅÄ¥Ò¥í¥È¤¬¡¢ÃÎ¿Í¤Î¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤«¤é¾ù¤ê¼õ¤±¤¿Ê¿²°¤Ç¡¢»³·Á¤«¤é¾åµþ¤·¤¿ÈþÂçÀ¸¤Î¤¤¤È¤³¡¦¾®ÎÓ¤Ê¤Ä¤ß¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤È¤·¤Æ¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ëÆü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡°¤º´Ã«¤¬Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»£±Æ¤â¤½¤Î¼þÊÕ¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£µÈ²¬Î¤ÈÁ¤µ¤ó¤â½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ËÜ»ï¤Ï¡¢6·îÃæ½Ü¤Ë¤â¥É¥é¥Þ¤Î¥í¥±¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¿¹¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢²¬»³¤¬Ã±ÆÈ¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Çß±«Æþ¤ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤í¤Ç¡¢Åìµþ¤Ï¾ø¤·½ë¤¯¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡ÈµßµÞÈÂÁ÷¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¶áÎÙ½»Ì±¤¬Åö»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ö±ØÁ°¤Î¤¿¤³¾Æ¤²°¤µ¤ó¤Ç¡¢²¬»³¤µ¤ó¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¿¤³¾Æ¤¤ò¿©¤Ù¡¢¤½¤³¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤È»ÒÌò¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬¤¿¤³¾Æ¤Çã¤¤¤Ë¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢µÞ¤Ë¤ª¤Ð¤¢¤µ¤óÌò¤ÎÊý¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¬»³¤µ¤ó¤¬µ¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢µßµÞ¼Ö¤¬ÅþÃå¤·¤Æ¡¢¤¢¤ï¤¿¤À¤·¤¯µßµÞÂâ°÷¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿²¿¤´¤È¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢Àè¤Û¤É¤Î¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬¶ÛµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤é¡¢½ë¤µ¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£µßµÞ¼Ö¤¬Íè¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¶á¤¯¤ÎµÊÃãÅ¹¤ÇµÙ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¤«¤Ê¤êÆüº¹¤·¤¬¶¯¤¯¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤óÌò¤ÎÊý¤ÏÆü¸þ¤ÇÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æü»±¤ò¤µ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤«¤Ê¤ê½ë¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²Æ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏÄ¹Âµ»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£²¬»³¤µ¤ó¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò´¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢ÁêÅö¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò·Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»£±Æ¤Ï½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö11·î3Æü¤«¤é¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤ò¹µ¤¨¡¢¤¤¤Þ¤ÏÀëÅÁ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¹¤µ¤ó¤â¤«¤Ê¤êµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºà²ñ¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÊ¿²°¡Ù¤¬ÉñÂæ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡¢¼«Ê¬¤â¼ÂºÝ¤ËÊ¿²°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¡Ø3Æü¤Ç·ú¤Æ¤¿¤¯¤é¤¤¤ÎÊ¿²°¤Ç¡¢¾ö¤È¾ö¤Î´Ö¤«¤é¤«¤¤¤ï¤ìÂçº¬¤¬À¸¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¥Ê¥á¥¯¥¸¤È°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë·Ï¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡½ë¤¤¤Ê¤«¤Ç¤Î»£±Æ¤Î¶ìÏ«¤¬¡¢Êó¤ï¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£