¡ÚÊÝÂ¸ÈÇ¡ÛÄ«¤«¤éÉÔµ¡·ù¤Ê»Ò¶¡¡Ä¸¶°ø¤È²ò·èË¡¤ò¸µ¶µ»Õ¤¬²òÀâ¡ª¨¡¨¡»×½Õ´ü¤Î»Ò°é¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¦Æ»»³¥±¥¤¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢Ä«¤Ê¤«¤Ê¤«µ¯¤¤Ê¤¤¡¢µ¡·ù¤¬°¤¤»Ò¶¡¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Æ¤ÎÀµ¤·¤¤ÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£
Æ»»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Ä«¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«µ¯¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢µ¡·ù¤¬°¤¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÇº¤ß¤Ï¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¡×¤È¸½¾ì¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Ê¤¼Ä«¤«¤é»Ò¶¡¤ÏÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¿Æ¤¬¤Ç¤¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÂÐ±þË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¶°ø¤ÈÂÐ½èË¡¤ò°ì¤Ä°ì¤ÄÀ°Íý¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤ºÄ«¤«¤é»Ò¶¡¤¬ÉÔµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ë¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿çÌ²ÉÔÂ¡×¡ÖÄã·ìÅü¡×¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤Î3ÅÀ¤òµó¤²¡¢¡Ö8³ä¡¢9³ä¤Î»Ò¤Ï¤³¤Î3¤Ä¤Î¤É¤ì¤«¤¬¸¶°ø¤ÇÄ«¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡ÖÆÃ¤Ë»×½Õ´ü¤Î»Ò¤ÏÆü¾ï¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¿Æ¤Ï¤É¤¦ÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡£Æ»»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤¬¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ä¤¤¿Æ¤â¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¼¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏNG¡×¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤º¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¤¢¤ì¤À¤Í¡¢ºòÆü¿²¤ë¤ÎÃÙ¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡¢»Ò¶¡¤¬¡Ø¤â¤¦Á´Á³¤µ¡¢ÌëÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤µー¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤é¡¢¡Ø¤½¤Ã¤«¡¢¿²¤ë¤ÎÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡¢¤½¤ê¤ãÌ²¤¤¤è¤Í¡Ù¤ÈÊÖ¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤Ç»Ò¶¡¤Î¥¤¥é¥¤¥é¤¬¼ý¤Þ¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¡×¤È·Ð¸³ÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÌµÍý¤ä¤êµ¯¤³¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ÏµÕ¸ú²Ì¤Ç¡¢¡Öµ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¿Æ¤¬ºî¤ë¤³¤È¡×¡ÖÎã¤¨¤Ð¥«ー¥Æ¥ó¤ò³«¤±¤ÆÆü¸÷¤òÆþ¤ì¤ë¡¢¹¥¤¤ÊÄ«¤´¤Ï¤ó¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¡¢µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎäË¼¤äÃÈË¼¤ò¹©É×¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤âÅÁ¼ø¡£¡Ö¤Þ¤º¿Æ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤òËÜ¿Í¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º¬ËÜÅª¤ÊÍ½ËÉºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡ÖÄ«¿©¤Î¹©É×¡ÊÅü¼Á¤È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹½Å»ë¡Ë¡×¡ÖÁ°Ìë¤ËÍâÄ«¤Î´õË¾¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¡×¡Ö»þ¤Ë¤Ï¤¢¤¨¤Æ¼ºÇÔ¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤ë¡×¡ÖÁá¤¯µ¯¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÆ°µ¡¤Å¤±¡ÊÍ§Ã£¤ÈÅÐ¹»¡¢»ÖË¾¹»ÌÜÉ¸²½¡¢Ê·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤¤²ÈÄíºî¤ê¡Ë¡×¤Ê¤ÉÂ¿³ÑÅª¤Ë²òÀâ¡£¡ÖÄ«¤Î³Ú¤·¤ß¡Ê½àÈ÷¤¬Áá¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥²ー¥à¤Ê¤É¡Ë¡×¤â°ì°Æ¤À¤¬¡¢¡ÖËèÄ«¥²ー¥à¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤ò¡×¤ÈÊäÂ¤·¤¿¡£
Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤ÆÆ»»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é°ìÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Æ»Ò´Ø·¸¤¬°¤¤¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÄ«¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£¼«¿È¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÌµÎÁ¤Î»×½Õ´ü»Ò°é¤Æ¹ÖºÂ¤â°ÆÆâ¤·¡¢¡Ö¿Æ»Ò´Ø·¸¤òÎÉ¤¯¤¹¤ëÀ¼¤«¤±¤Î»ÅÊý¤äÀÜ¤·Êý¤â³Ø¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³èÍÑ¤ò¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
