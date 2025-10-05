ÂçÃ«¢ª¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤ÇÄù¤á¤ëÁªÂò»è¤â¡ÄÍÞ¤¨Ï¯´õ¤¬¡ÖºÇÁ±¤À¡×¡¡»Ø´ø´±¤¬¸ì¤ë·ÑÅê¤ÎÉñÂæÎ¢
¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡ÖºÇ½ªÅª¤ËÏ¯´õ¤ËÇ¤¤»¤ëÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 5¡¼3 ¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡¦¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï6²ó9Ã¥»°¿¶3°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£7²ó¤«¤éÀèÈ¯¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤òÅêÆþ¤·¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¤Ù¥·¥¢¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤È¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï·ÑÅê¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥×¥é¥óÄÌ¤ê¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤ò¤É¤³¤«¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤ÏÂè4Àï¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤Ù¥·¥¢¤â»È¤¦Í½Äê¤Ç¤·¤¿¡£Ï¯´õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤ÂÇ½ç¤Î¤È¤³¤í¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿¡£Â¾¤ÎÅê¼ê¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÈà¤é¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬ºÇÁ±¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×
¡¡Åö½é¤ÏÂçÃ«-¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Î¥ê¥ì¡¼¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ëºö¤âÆ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ï2¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤Î8²ó¤ËÍð¤ì¡¢¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤Î±¦Á°ÂÇ¤È2»Íµå¤ÇÆ±2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¡£¤³¤³¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¥ê¥ì¡¼¤Î¥×¥é¥ó¤òÄü¤á¤¿¡£
¡Ö¤Ù¥·¥¢¤Ï¤¢¤¢¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ëÅê¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èà¤ËÇ¤¤»¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¡£¤â¤·¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Î3¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡9²óÉ½¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ï¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤À¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚ¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¸ª¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±1»à¤Î9ÈÖ¡¦¥¹¥ß¥¹¤ÎÂÇÀÊ¤«¤é¡£1ÈÖ¡¦ÂçÃ«¤Ë¤Ï¡ÖÏ¯´õ¤Î½àÈ÷»þ´Ö¤ò¾¯¤·¤Ç¤â²Ô¤®¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È»þ´Ö²Ô¤®¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁê¼ê¤¬ÂåÂÇ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ù¥·¥¢¤òÂ³Åê¤µ¤»¤ë¤«¡¢¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤ò»È¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÏ¯´õ¤ËÇ¤¤»¤ëÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿¡×
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Îµß±çËÉ¸æÎ¨4.27¤Ï¥ê¡¼¥°11°Ì¡£ÉÔ°ÂÄê¤Ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ÏÉ¬»à¤Î·ÑÅê¤ÇÂç»ö¤ÊÂè1Àï¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë