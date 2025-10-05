¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¥ª¥¢¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥ê¡¼¡×¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¥ª¥¢¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥ê¡¼¡×¤¬2025Ç¯10·î3Æü¤è¤ê³«ºÅÃæ¡£

ÀìÍÑ¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ±àÆâ¤Î¤ªÅ¹¤ò½ä¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª²Û»Ò¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª

 

¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¥ª¥¢¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥ê¡¼¡×

 

 

³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î3Æü¡Á11·î3Æü

»²²ÃÎÁ¶â¡§

¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤­¡§1,200±ß¥·¡¼¥È¤Î¤ß¡§700±ß

¥­¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¦¤ª²Û»ÒÇÛÉÛÅ¹ÊÞ¡§

¥ê¥ó¥À¥Õ¥©¥ó¥Ç¥ë¥·¡¼¥Ö¥ê¡¼¥º¥Þ¥¤¡¦¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥Ë¡¼¡¦¥Û¥Ã¥×¡¦¥®¥Õ¥È¥ë¡¼¥Ù¥ó¥¹¥Þ¥ë¥·¥§

³«ºÅ»þ´Ö¡§³ÆÅ¹ÊÞ¤Î±Ä¶È»þ´ÖÆâ

¢¨¤ª²Û»Ò¤Ë¤ÏÆÃÄê¸¶ºàÎÁ8ÉÊÌÜ¤ò´Þ¤à¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¹ØÆþ»þ¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£

 

¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¥ª¥¢¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¹ç¸ÀÍÕ¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¥ª¥¢¥È¥ê¡¼¥È¡ª¡×¤Ç¤ª²Û»Ò¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¥é¥ê¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡£

¤Þ¤º¤ÏÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç»²²Ã¥­¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢¥é¥ê¡¼¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£

 

»²²Ã¥­¥Ã¥È¤òÁª¤ó¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡ª

 

 

»²²Ã¥­¥Ã¥È¤Ï¡¢¤ª²Û»Ò¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤­¤È¡¢¼ê·Ú¤Ë»²²Ã¤Ç¤­¤ë¥·¡¼¥È¤Î¤ß¤Î2¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£

¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¾®ÊªÆþ¤ì¤ä¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

»²²Ã¥­¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤é¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¤ª²Û»Ò¤ò¤â¤é¤¤¤Ë¤ªÅ¹¤ò½ä¤ê¤Þ¤¹¡£

 

ÂÐ¾Ý¤Î6Å¹ÊÞ¤Ç¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¥ª¥¢¥È¥ê¡¼¥È¡ª¡×

 

 

¤ª²Û»Ò¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢±àÆâ¤Ë¤¢¤ëÂÐ¾Ý¤Î6¤Ä¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¡£

¤ªÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¸µµ¤¤è¤¯¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¥ª¥¢¥È¥ê¡¼¥È¡ª¡×¤È¹ç¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤ª²Û»Ò¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

Á´¤Æ¤Î¤ªÅ¹¤ò²ó¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¤ª²Û»Ò¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

 

¥Û¥¹¥È¥¯¥ë¡¼¤«¤é¤â¤é¤¨¤ë¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¤Î¥­¥ã¥ó¥Ç¥£

 

 

¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¥ª¥¢¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥ê¡¼¡×¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¥é¥ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤ª³Ú¤·¤ß¤â¡£

±àÆâ¤Ë¤¤¤ëÀìÍÑ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¥Û¥¹¥È¥¯¥ë¡¼¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¤Ë¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¥ª¥¢¥È¥ê¡¼¥È¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥Õ¥£¡¼¡×¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£

¤¼¤ÒÃµ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

 

 

¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÈþ¤·¤¤³¹ÊÂ¤ß¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª²Û»Ò¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡£

¤´²ÈÂ²¤ä¤ªÍ§Ã£¤È¡¢¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ò»×¤¤¤Ã¤­¤êËþµÊ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¥ª¥¢¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥ê¡¼¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£

¥Ï¥¦¥¹¥Æ¥ó¥Ü¥¹¤Ç¤Ï¡¢½©¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£

