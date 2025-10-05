元総理になりきり×脳科学者、「キングメーカーは原理原則と柔軟さが大事」発言で賛否呼ぶ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTube動画『キングメーカー麻生です。民主主義の原則は。民意に従うことなんだよ。』で、麻生太郎になりきった茂木健一郎さん（元総理になりきった脳科学者）が、自身の持ち役「キングメーカー」として総裁選や日本の民主主義について持論を展開した。動画冒頭で「やっぱりあれだ、政治っていうのはね、民意が大事だからね」と前置きした上で、今回の総裁選の裏側と自身の関与を語った。
麻生になりきった茂木さんは、「私はね、最後の最後で、党員票が一番多かった人に入れなさいと言ったわけだけど、キングメーカーとしては当然のことでしょ」と自信たっぷりに述べ、キングメーカーとして“民意”の尊重こそ政界の王道だと強調。「高市さんに入れるという」「初の女性総理、誕生ですよ。それを作ったムーブを作ったのはこのキングメーカー、麻生だ」と、総裁選で高市早苗氏が初の女性総理誕生となったことに、自身の影響力があったことをアピールした。
また、麻生役の茂木健一郎さんは、自分に対する世間の声について「スタイルはいいとか、かっこいいとか、イケオジだっていう声よりも、キングメーカーとしてはやっぱり麻生は、日本の民主主義のことを考えているっていう、民意ってのは大事なんだってね」と、あくまで民主主義原理の重視を強調。かつて「前回の総裁選は、なんで党員票一番多い人に入れなかったのか」とも振り返る場面もあり、「私だってね、完璧な人間じゃない」「民主主義のそういう原理を忘れちゃうこともあるんだ」と率直な本音もユーモラスに披露した。
締めくくりには「原理原則に時々ね、立ち戻って、あとはその時々で柔軟にやっていけばいいんだ」と語り、時には原則を守り、時には柔軟に――という「キングメーカーとしてのスタイル」をにじませた。最後は「高市くん、総理、女性初の総理おめでとう。」と呼びかけた後、素に戻った茂木さんが「麻生太郎さん、キングメーカーとして、ますますこれから頑張ってくださいね。柔軟さも大事」と呼びかけ、動画は和やかに締めくくられた。
麻生になりきった茂木さんは、「私はね、最後の最後で、党員票が一番多かった人に入れなさいと言ったわけだけど、キングメーカーとしては当然のことでしょ」と自信たっぷりに述べ、キングメーカーとして“民意”の尊重こそ政界の王道だと強調。「高市さんに入れるという」「初の女性総理、誕生ですよ。それを作ったムーブを作ったのはこのキングメーカー、麻生だ」と、総裁選で高市早苗氏が初の女性総理誕生となったことに、自身の影響力があったことをアピールした。
また、麻生役の茂木健一郎さんは、自分に対する世間の声について「スタイルはいいとか、かっこいいとか、イケオジだっていう声よりも、キングメーカーとしてはやっぱり麻生は、日本の民主主義のことを考えているっていう、民意ってのは大事なんだってね」と、あくまで民主主義原理の重視を強調。かつて「前回の総裁選は、なんで党員票一番多い人に入れなかったのか」とも振り返る場面もあり、「私だってね、完璧な人間じゃない」「民主主義のそういう原理を忘れちゃうこともあるんだ」と率直な本音もユーモラスに披露した。
締めくくりには「原理原則に時々ね、立ち戻って、あとはその時々で柔軟にやっていけばいいんだ」と語り、時には原則を守り、時には柔軟に――という「キングメーカーとしてのスタイル」をにじませた。最後は「高市くん、総理、女性初の総理おめでとう。」と呼びかけた後、素に戻った茂木さんが「麻生太郎さん、キングメーカーとして、ますますこれから頑張ってくださいね。柔軟さも大事」と呼びかけ、動画は和やかに締めくくられた。
関連記事
脳科学者が語る「ガラスの天井は幻想」―高市新総理をきっかけに人生哲学を提言
脳科学者・茂木健一郎、苦手分野克服には『5分間だけ我慢して挑戦』を推奨
団子屋さんになりきった脳科学者・茂木健一郎氏が語る「総裁選は“串団子”選びと同じ」 全候補にエール送る
チャンネル情報
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。