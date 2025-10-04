アート系男子と「付き合ってみたい！」と思う理由９パターン
クリエイティブな職業についていたり、創造的な活動をしていたりする「アート系男子」は、その独特な雰囲気から女子の人気が高いようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「アート系男子と『付き合ってみたい！』と思う理由」をご紹介します。
【１】手作りのプレゼントを用意してくれそうだから
「オリジナルのものを作ってくれそう」（20代女性）というように、「一点もの」の贈り物を楽しみにする女性もいるようです。手先の器用さを利用して彼女のイメージに合うアクセサリーを作ったり、曲を作ったりすると、感動してもらえるのではないでしょうか。
【２】ユニークな発想で楽しませてくれそうだから
「アイデアがすごそう。一緒にいると刺激になると思う」（20代女性）というように、アート系男子のひらめきをワクワクして待つ女性もいるようです。発想はともかく、会話で楽しんでもらえるよう、まずは相手の趣味を知る努力をしてはいかがでしょうか。
【３】独特のこだわりがミステリアスな雰囲気を醸し出すから
「理解しづらいところにハマりそう（苦笑）」（20代女性）というように、一般の人にはわかりにくいアート系男子の性格が、プラスに捉えられることもあるようです。とはいえ「面倒くさい！」と一刀両断にされるケースもあるので、我を張りすぎないほうが無難でしょう。
【４】クリエイティブな仕事や趣味に理解がありそうだから
「私もデザインの仕事だから話が合いそう」（20代女性）というように、同業者ならではの悩みや喜びを共有したがる女性もいます。ただし、あまりに仕事内容が近すぎると、お互いに張り合ってしまうこともありうるので、上から目線でのアドバイスをしないよう気を付けましょう。
【５】才能がありそうなところに惹かれるから
「『天才肌』って感じが好き」（20代女性）というように、ものづくりをする人ならではの生まれ持っての才能に、どうしようもなく惹かれる女性は多いようです。音楽や絵など、作品が形になっている人は、意中の女性に見せてみてもいいかもしれません。
【６】感性を刺激されるアート系のデートを企画しそうだから
「アート系のスポットって詳しくないから、どこに連れてってくれるのか楽しみ」（10代女性）というように、デートの企画力に期待する女性もいるようです。評判のいい展示や、あまり知られていない美術館などに連れ出すと、「さすが！」と思ってもらえるのではないでしょうか。
【７】繊細できめ細かい心のケアをしてくれそうだから
「アート好きな人はデリケートなオトメ心を理解してくれそう」（20代女性）というように、女性の多くは細やかな気遣いができる男性を求めているようです。悩みごとや愚痴に耳を傾けるなど、女性を喜ばせるようなマメな配慮を心がけましょう。
【８】個性的で自分の世界観を持っているから
「自分にない部分に魅かれる」（20代女性）というように、女性はアート系男子が持つ独特な考え方や空気感に魅力を感じるようです。これはアート系男子に限ったことではないので、自分の得意分野を伸ばして個性を磨いていくといいでしょう。
【９】センスがよく見た目がおしゃれだから
「雰囲気イケメンが多いよね」（20代女性）というように、ルックスの良さはアート系男子の特徴として挙げられるようです。これは後天的に身につけられる部分なので、アート系男子を友達に持つ男性は、彼らを見習っておしゃれに励んではいかがでしょうか。
アート系男子の才能や能力、独特の雰囲気に惹かれる女性は多いようです。真似できる部分もあるので、彼らの良い部分は積極的に取り入れていきましょう。（小倉志郎）
【調査概要】
期間：2014年4月26日から5月3日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
