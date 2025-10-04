º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¡È¼é¸î¿À¡Éµ¯ÍÑ¤òÌÀ¸À¡¡¡ÖÂçÉñÂæ¤ò¶²¤ì¤ëÃû¸õ¤Ï¤Ê¤¤¡×»Ø´ø´±¤¬ÂÀ¸ÝÈ½
¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤òÁ°¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Çµß±ç¤È¤·¤Æ¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤ÎÍÞ¤¨¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¥»¡¼¥Öµ¡²ñ¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö»ä¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈà¤Î¡ÊÅÐÈÄ»þ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ËÂÐ½è¤Î»ÅÊý¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢ÂçÉñÂæ¤ò¶²¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÃû¸õ¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤òÅÐÈÄ¤µ¤»¤ë¾õ¶·¤¬¤É¤ó¤Ê½ÅÍ×ÅÙ¤Î¤¢¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¡¢»ä¤ÏÈà¤Ë½½Ê¬¤Ê¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤«¤éÂ³¤¯¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿Åêµå¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï1Æü¡ÊÆ±2Æü¡Ë¤ËËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¢4ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ëµß±çÅÐÈÄ¡£¼«¿È½é¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÅêµåµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢1²ó¤ò3¼ÔËÞÂà¤Ç2Ã¥»°¿¶¤Î´°àú¤ÊÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£ºÇÂ®101.4¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó163.1¥¥í¡Ë¤ò·×Â¬¤·¡¢100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161¥¥í¡Ë°Ê¾å¤ò6µåÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎÉÔÄ´¤¬¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£9·î¤Ï¥¿¥Ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥ÈÅê¼ê¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¤é¤ÎÍðÄ´¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¬ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿·¶ÃÏ¤ò¸«½Ð¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤ÎÂ¸ºß¤¬¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë