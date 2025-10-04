何事もはじめが肝心、とよく言われるが、不祥事発覚後に初期対応を誤ると、非難の声が増幅される。静岡県の伊東市長や沖縄県の南城市長、岸和田市の元市長など真摯な姿勢もなく自ら招いた問題と向き合っていないと思われるとSNSでの糾弾が止まない。人々の生活と社会の変化を記録する作家の日野百草氏が、市長のラブホ会議問題で全国的な関心を集めている前橋市民たちに聞いた。

【写真】ホテルでの「会議」を終えて出てきた小川市長はマスク姿

「伊東の市長の話なんて、よその話と思ってたんだけどね。まさかうちの（前橋市の）市長がこんな変なことになるなんて思わなかったよ」

群馬県前橋市、9月25日の中央通り商店街。商店主の70代男性に騒動の渦中にある小川晶前橋市長について話を聞くと、伊東市の田久保眞紀市長の例をあげて「恥ずかしいな」と苦笑い。

「でもあっち（伊東市の田久保市長）と違ってラブホ行ったことそのものはすぐ認めているし反省もしているからね、学歴詐称と違って男女の話だから、個人的なことだよね、弁護士さんで優秀な人みたいだから出直して欲しい」

この段階では小川市長、市役所に苦情が500件寄せられたと報じられていたが、筆者の聞く限り実際に会った前橋市民はこのような「またがんばって」「個人的なこと」という意見が多かった。

前橋駅南口から少し歩いたところにあるショッピングセンターでは「そんなことあったんすか」と若者だがこの件を知らないという人もいたし、「小川っていうの？ラブホ？やばいね」と前橋市長の名前すら知らないという人もいた。

「謝罪しているし、前橋のために頑張ってほしい。女性市長だし、弁護士さんで優秀だし」

このように子連れで買い物に来ていた女性もまた「頑張って」だった。

あくまで、25日の段階の話である。前日、24日夜の緊急会見で、

〈私が、特定の職員と複数回、ホテルに行ったことは間違いがありません〉

〈男女の関係はありませんが、誤解を招く軽率な行動であったことを深く反省しています〉

〈通常であれば誤解をされてしまうような場所であったというのは、いまは本当に申し訳なく思っています〉

〈今後の進退につきましては、第三者とも相談しながら考えていきたい〉

と発言したが、これについてはもちろん「そんなに（ラブホに）行って行為がないわけない」「まあ、そういうことよね」「いろんな意味で『打ち合わせ』だね」という声もあって、まあ山本一太群馬県知事がこの日のテレビ取材で言った通り〈私の周りで信じてる人は1人もいない〉〈どう考えても厳しい言い訳〉〈みんなが嘘だと分かっていることを平気で言うような人と思われてしまうのでは〉そのままであった。

同じショッピングセンターに併設されたシネコンの近くにいた若者が語る。

「ラブホで会議、ウケる。カラオケボックス代りに使うとか、ゲームするとかって使い方もあるけど、ラブホなんだからしっかりやることはやるよ。だからしっかりやってたんじゃないの」

もっとも、こうしたヒアリングをすべての前橋市民の方々が答えてくれたわけでもなく、多くは「（ラブホとか）そんなの話すの嫌」「口に出すのは恥ずかしい」という感じだった。そりゃそうだ、理由は当然、小川市長がラブホで何をしたかの話だからに他ならない。

気持ちは分かる。しかし市長が市の幹部職員の既婚男性と公用車で2か月に9回ラブホテルに通っていたとか市民として口にしたくはないだろう、みんな察しがついているからこそ。

それでも「犯罪じゃないし」「プライベートだから」「市政を頑張って欲しい」という意見がこのときはあった。

しかし9月28日の日曜日、改めて前橋市に行くと「許せない」「辞めろ」ばかりの声ばかりに様変わりしていた。

「前橋の恥」「俺はあんなのに入れてない」

〈誤解を生んでしまった行動について猛省するとともに、皆様にご迷惑をかけた事実を一生背負い、今まで以上に誠実に働き、市民のためにより一力を尽くしていく所存です〉

この前橋市職員に送られた25日の市長メッセージ、そして翌26日の市議会での非公開説明における〈市民のために力を尽くしていきたい〉から明らかに空気は変わってしまった。それこそ、伊東市長と同様に「説明せずの居直り」ととられてしまったようだ。

冒頭の中央通り商店街の商店主も一転して怒り心頭だ。

「一度辞めて出直すと思っていたよ。たいした説明もしないで嘘ばかり並べて市長は続けますじゃ、そりゃ伊東（の市長）と変わらない、反省してないよね、恥ずかしいから辞めて欲しい」

前橋駅北口でバスを待つ高齢女性は「恥ずかし」という言葉と共にこう話してくれた。

「あれが弁護士なんか。男と女でそういうとこ（ラブホ）で会議なんてありえねえな、男と女でどんな会議なんかい、やだもう、ほんと恥ずかし」

上州弁でおだやかに話してくれたが筆者の書き出す方言、正確でないと思うのであくまで雰囲気ということでご容赦いただきたい。とにかく怒っているということ、それは駒形駅方面にある別のショッピングセンターでも同様だった。「前橋の恥」「みっともない」「辞めろ」一辺倒である。

もっとも、その2階のディスカウントストアの若者はこの件そのものを知らなかった。市長選の投票率は39.9％、前橋市民の6割が選挙に行っていないのだから無理もない。

群馬県庁そばの高浜公園で休憩していた高齢男性は別の意味で怒っていた。

「高崎の親戚からすんげえ笑われた。ラブホ市長って、腹立つさ。あいつ（小川市長）のせいだ。俺はあんなのに入れてねえ」

前橋と高崎のライバル関係は埼玉県の大宮と浦和や長野県の長野と松本と同様に知られるが、県庁所在地である前橋より人口が多く商業都市として栄えているとされる高崎、前橋は群馬県政の中心というプライドがあり、高崎は前橋より都会で新幹線も乗り入れているというプライドがある（と、高崎市出身の知人談）。

元は高崎が県庁所在地だったはずが前橋に奪われてしまった経緯もある。「高崎にはスズラン百貨店だけでなく郄島屋がある」「高前バイパスとかだいたい名称も高崎のほうが先」「前橋駅なんて単線（両毛線の前橋〜新前橋間）」（と、高崎市出身の知人談）などなどまあ、そうした高崎の「打倒前橋」を県庁所在地としての余裕でいなしてきた前橋だったが、今回の件は別の意味で「みっともない」「くやしい」という声が一部高齢者から聞かれた。

「おめえ千葉の人なん、あいつ（小川市長）連れてってくれ」

高齢男性から出身を聞かれて「千葉」と答えたばっかりに筆者もとばっちりを食ってしまった。小川市長は千葉県の匝瑳市出身。野田市出身の私からすれば、千葉県内とはいえ東葛と九十九里では「別の国」くらいの感覚なのだがまあ、気持ちはわかるし申し訳ないとも思う。

ちなみに伊東市の田久保市長も出身は千葉県の船橋市だったりするので、なんだか千葉県があちこちにヤバい市長を送り込んでいるみたいでいたたまれなくなってくる。

「奥さんと子どもがかわいそう」

で、その小川市長、連れて帰りたいところだが「（前橋）市民のために力を尽くしていきたい」とのことなので無理そうだ。首長を辞めさせることは現行の仕組みではとてつもなくハードルが高い。現在進行系の伊東市制の惨状を見ればわかるように、一度就任して何かあったらボロボロになるまで居座られてしまうし、それが可能な制度下にある。

それにしても小川市長、やはり伊東市長の話と同じになるが、発覚時の対応とその後の態度がすべてのように思う。ごまかし、だんまり、言い逃げを繰り返しては市民から総スカンをくらうのは当然である。

ラブホで男女の行為があったかどうかはともかく公用車の繰り返しの私用、まして不倫とするなら市長としての倫理はもちろん「公用車の私的使用」にあたる。舛添要一東京都知事（当時）が約100キロ離れた湯河原町の別荘をはじめ東京ドームの野球観戦、NHKホールのコンサート鑑賞などに公用車を使った行為は監査委員会から「違法」とされ一部を返還することになった。金額や距離の問題でなく、小川市長もまたモラル面でこれ以上の厳しい追及を受けるだろう。

そして万が一、これまでの説明がウソだったとするなら、学歴詐称という個人の間抜けなウソと違い、相手の男性の妻や子といった家族をも巻き込む大変な事態になってしまう。

実際、前橋市民も「奥さんと子どもがかわいそう」と多くが男性職員の妻子のことを心配していた。すでに妻子は巻き込まれている。本当に「おやげねえ」（可哀想）だ。

もうすでに大変な事態になっているような気もするが、その相手の男性が9月25日付で降格の人事異動が発令されていること、それが自ら申し出た降格だという10月2日の小川市長の説明――。

もし、このなにもかも〈みんなが嘘だと分かっていること〉だったなら小川市長、政治的にだけでなく人として社会的に終わりかねないこと、覚悟できているのだろうか。

●日野百草（ひの・ひゃくそう）／出版社勤務を経て、内外の社会問題や社会倫理、近現代史や現代文化のルポルタージュを手掛ける。日本ペンクラブ広報委員会委員。

※一部敬称略