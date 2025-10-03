どこまで行っても止まらない……！ YouTubeチャンネル「Mini Kittens」では、子猫の「ミッキー」がロボット掃除機に乗る様子が配信され、動画のコメント欄には「なんてかわいいの」「勇敢な子猫だ」との声が続出しました。

余裕の表情をしていたら、突然……

注目を集めたのは「子猫のミッキーが掃除機に乗るのを母猫が見守っています」という動画。母猫の目の前で、ミッキーが停止したロボット掃除機の上に座っているところから動画はスタートします。台座に乗っている感覚なのでしょうか。母猫と目線が近くなり、どこか誇らしげにも見える余裕の表情のミッキー。

しかし次の瞬間、突然掃除機が動き出します。これには母猫も思わずビックリ。その間にも、ミッキーを乗せた掃除機はグングンと母猫から離れていきます。

「一体どうなってるのニャ！？」と言わんばかりの不安そうな顔で、掃除機に翻弄されるミッキー。「なんだなんだ？」と他の猫もやってきますが、掃除機は止まりません。

掃除機が椅子の脚に近づいたところで、「今だ！」とばかりに降りようとするミッキー。しかし前脚を滑らせ、降り損ねてしまったミッキーを乗せたまま、無情にも掃除機は動き続けます……。

結局、掃除機とともに部屋を1周したところで、ミッキーはようやく掃除機から降りることに成功。「もうこんな目に遭うのはこりごりニャン」というミッキーの疲れた声が聞こえてきそうです。

好奇心旺盛ゆえに、掃除機に振り回されてしまったミッキー。動画を見た人たちからは「UFOに乗っているみたい」「掃除を手伝ってくれるなんて素晴らしい飼い猫だ」との声が寄せられています。皆さんもミッキーの愛らしい姿を、ぜひチェックしてみてくださいね。