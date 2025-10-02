『らんま1/2』五寸釘光(CV：石田彰)初登場 第13話あらすじ＆場面カット公開
アニメ『らんま1/2』第2期の第1話（通算13話）のあらすじ＆先行カットが公開された。10月4日より日本テレビで放送がスタート（毎週土曜 24:55〜）し、新キャラクター五寸釘光(CV：石田彰)が初登場する。
【画像】女らんま裸に！弱点バレる…公開された最場面カット
第13話「らんまの弱点」は、あかねに密かに想いを寄せるクラスメイトの五寸釘光は、許婚となった乱馬に嫉妬心を燃やしていた。九能と結託し、弱点を探ろうと付きまとうが、乱馬はなかなか隙を見せない。
しかし、偶然の事故により乱馬の弱点がばれてしまった！？弱点を利用した五寸釘の罠にはまり、恐怖の極限に達した乱馬は、ついに自我を失ってしまう！
『らんま1/2』は、水をかぶると女になってしまう高校生の早乙女乱馬とその許婚・天道あかねの日常を描き、周囲を巻き込んだ格闘ラブコメ。原作漫画が『週刊少年サンデー』で1987年〜1996年にかけて連載され、テレビアニメが1989年〜1992年に放送。その後、劇場版アニメやOVA化もされ、完全新作的アニメの第1期が2024年10月〜12月に放送された。
