あのホテルナゴヤキャッスルの跡地に、富裕層をターゲットにした豪華ホテルがオープンしました。

「『エスパシオナゴヤキャッスル』グランドオープンです」（名古屋・西区 10月1日午前9時頃）



名古屋の新たな「顔」となることが期待されるホテルの式典には、俳優の常盤貴子さん、同じく俳優の名古屋出身の武井咲さんも出席しました。



「入り口から圧巻でしたし、このホテルに入ってくる瞬間から『ここはもう名古屋城なのかな』と思うぐらい」





一足早くホテルに潜入 金色に輝く階段と天井…

「きょうも輝いています、金のしゃちほこが名古屋城。そのすぐそばには、名古屋城そっくりのホテルが完成しました、その名もエスパシオナゴヤキャッスル。あのキャッスルが生まれ変わりました」



「キャッスル」といえばここ名古屋城のお濠の西に威風堂々…10月1日にグランドオープンしたこのホテル。地上11階、地下2階。かつての『ホテルナゴヤキャッスル』の跡地に5年かけて完成しました。先日一足早く伺ってみると…。

「お邪魔します。うわすごい、金屏風の松…。すごい。宴会場のエントランスなんですが、見てくださいびっくりしますよ。この金ぴかに輝く階段と天井、さらにはですね、壁画もすごいです」



エントランスでは迫力あるアートがお出迎えです。ホテル内の各所に600点ほどのアートが配置され、まるで美術館。

そして、宿泊者専用のエントランスは別になっていて、長い廊下を抜けた先には…



（柳沢）「笑いが出そうになる、すごい」



黄金に輝く「鳳凰階段」です。黒と金を主体とし、和の要素とオリエンタルな照明を融合させた空間。以前の「キャッスル」とはイメージががらりと変わりました。

「以前のナゴヤキャッスルはとてもシックで、入ると重厚感のある感じもあったんですが、今回は内側から発光するように輝いてる。いやぁ、絵になる場所がまた増えましたね」

バスルームには温泉が…海外富裕層をターゲット

ホテルの名前にあるスペイン語の『エスパシオ』とは「空間」や「宇宙」を意味します。理想の空間、最高のおもてなしの追求が目標だそうです。



客室は全100室。部屋のタイプや時期によって価格は変動しますが、宿泊料金はサービス料込みで一泊約20万円からです。

「見えた見えた、見えました。ドーンと名古屋城が贅沢にも一望できるお部屋です」



名古屋城が正面。内装は黒と金を基調とする「エスパシオグランデ」は、金屏風やドレッサーなど、ところどころに武家文化を映し、華やかさと威厳を感じます。

「さらには、このバスルーム、なんと温泉なんです」



ホテルの敷地から湧きでた温泉は「エスパシオ温泉」と名付けられ、12の部屋で楽しめます。



（エスパシオエンタープライズ 田渕浩之社長）

「客室で、海外や国内の富裕層のお客さまを取り込むのに十分はしつらえを要ししました。（温泉も）海外富裕層のお客様の誘致が目的」



サービス料込みで1泊約40万円の「エスパシオグランデ」。この部屋以上のランクになると、運転手付きの高級車でホテルから50キロ圏内の送迎がサービスとなります。

そして最上階となる11階には…「鳳凰スイート」と名付けられたスイートルームが。

スイートルームの宿泊料金は1泊約300万円

名古屋城の屋根の色をイメージしたソファーや広々としたリビングも。外にはプール。目の前には名古屋城です。贅を尽くした「鳳凰スイート」の宿泊料金は、なんとサービス料込みで1泊約300万円。

（エスパシオエンタープライズ 田渕浩之社長 10月1日）

「富裕層を受け入れられる部屋をしつらえた。なかなか観光資源が乏しいと言われている地域なので、このホテルに泊まりにくるのが目的となるホテルを目指します」

宿泊しなくても楽しめるものを1階の「ザ ショップ」で見つけました。あのアムールドゥショコラでも大人気の「アトリエうかい」の宝石箱のようにきらめく、クッキー缶、「クッキー フールセック（大）」（5800円）です。

関係者によると東海地方で購入できるのはここだけだといいます。さらに、カフェラウンジでは愛知県産の無花果を使ったケーキや、ランチセットなどを楽しめ、レストランは鉄板料理や中国料理、日本料理など名店、8店が集結しています。

10月1日誕生した超高級ホテル「エスパシオナゴヤキャッスル」。名古屋の新たな「顔」として国内外の富裕層が納得するおもてなしが期待されます。