見附市の料亭など運営する老舗業者が事業停止へ 競争激化で事業継続断念、 負債総額約1億2400万円【新潟】
見附市で、料亭や結婚式場を運営する老舗業者が事業を停止し、自己破産申請の準備に入ったことがわかりました。負債は約1億2400万円の見込みです。
民間の信用調査会社「帝国データバンク」によりますと、(有)グランドール四季亭は1945年に創業し1994年5月に法人改組されました。料亭と結婚式場を運営し、2008年4月期には年売上高1億6500万円を計上していました。
しかし、近年は同業者との競合や需要の低迷から業況は低調に推移し、2025年4月期の年売上高は約5800万円にまで落ち込み収益状況も悪化していました。その後も業況改善の見通しが立たないことから事業の継続を断念しました。負債は約1億2400万円の見込みです。
民間の信用調査会社「帝国データバンク」によりますと、(有)グランドール四季亭は1945年に創業し1994年5月に法人改組されました。料亭と結婚式場を運営し、2008年4月期には年売上高1億6500万円を計上していました。
しかし、近年は同業者との競合や需要の低迷から業況は低調に推移し、2025年4月期の年売上高は約5800万円にまで落ち込み収益状況も悪化していました。その後も業況改善の見通しが立たないことから事業の継続を断念しました。負債は約1億2400万円の見込みです。