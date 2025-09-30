お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（44）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。“変身姿”への意外な反響を伝えた。

山内は「一茂×かまいたちの反響が凄いです」と書き出し、「ありがとうございます」と投稿。撮影のオフショットを掲載したSNSについて、「僕のXのほうに、面白いとかそういう声じゃなく 脚が綺麗 の声がたくさん届いてます」と明かした。

そして「思ってたリアクションではないですが、ありがとうございます」とコメント。泣き笑いの絵文字を添えて感謝した。

同番組では、元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂、山内の相方・濱家隆一とともにブロマイド専門店を訪問。衣装やヘアメークで昭和のアイドル風に変身したが、2人の前に登場した山内はなぜか「女性の権利は私が守る」と宣言。その仕上がりに、濱家からは「短髪女性議員」とツッコまれていた。

そのためこの投稿にフォロワーからは「綺麗です」「いつもオシャレすぎます」「クリアファイルを作ってください」「似合いすぎです」「女性の権利に1票入れます！」「政界進出して欲しいですほんとに笑」などの声が。

また番組公式インスタグラムでは全身写真も公開されており、こちらには「山内さんヒール 履きこなしてるー」「本当最高この3人！！！」「やっぱり山内さんは最高！！」「私の足より、かまいたち2人の足が細くて泣いた…笑」「山内さん立ち姿も表情もカンペキですぅ」「メンバー最高」などのコメントが集まった。