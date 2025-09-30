【アリ姉とキリギリス妹】自分本位はNG！「お母さんにムリさせないでッ」＜第21話＞#4コマ母道場
「孫育」なんて言葉があるように、忙しいパパママたちに代わって祖父母が孫の面倒を見ることもあるでしょう。しかし最初から祖父母に頼る前提なのか、最終手段としてお願いするのかによって、見え方は変わってきます。今回は、同じ年頃の子どもを持つ姉妹が、実母に頼る頻度で問題が勃発するお話です。
第21話 姉の気持ち：お母さんの性格をわかって！！！
【編集部コメント】
クルミさんのことは気にしないでおこう。自分は自分だから……と、気持ちを切り替えたはずのアンナさん。しかし目の前で「子どもの面倒を見てほしい＞実母さんの体調」という構図を見せられてしまうと、思わず感情が爆発してしまいました。クルミさんのことをよく見てきたからこそ、一瞬の表情の変化を読み取ってしまうとは……。やはり本当は仲良しの姉妹なんですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
