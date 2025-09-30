BTSに対するデマを流したネットユーザーらが、法的処罰を受ける見通しとなった。所属事務所ビッグヒットミュージックは29日、ファンコミュニティーWeverseに「当社は、今四半期にも国内コミュニティー多数ギャラリー、音源サイト、海外SNSチャンネルに対するモニタリングおよびファンのみなさんの大切な情報提供を土台に、悪質な掲示物作成者に対する告訴を進めた。アーティストの権益保護のため、不法行為に対して無寛容を原則とし強力に対応している」と明らかにした。

さらに「昨年提起した告訴事件の一部が7月、有罪意見で検察に送致された。今年告訴された事件も令状執行を通じて被疑者を召還して調査するなど、関連法令上の手続きにより順次捜査が進められている」などと説明した。

韓国通信社のニューシスは29日「匿名のオンライン空間だとしても、アーティストを中傷あるいはアーティストに対する侮辱的な表現を使ったり、根拠のないうわさを広めるなど、他人の名誉を傷つける行為は情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律などにともなう刑事処罰の対象になる」と警告した。