9月29日は「クリーニングの日」です。全国クリーニング環境衛生同業組合連合会（現在の全国クリーニング生活衛生同業組合連合会）が1982年、「ク（9）リーニ（2）ング（9）」と読む語呂合わせを基に制定しました。

クリーニング済みの洋服にかぶせられている透明のビニール袋を取り外さないまま、収納した場合のデメリットについて、宅配クリーニング「coco−ara（ココアラ）」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

公式インスタグラムアカウントでは、「クリーニングに出したら、透明のビニール袋がかぶせられて戻ってきますよね。あれはホコリや汚れをつけないための、簡易的なものなのですぐに外すべき」と投稿した上で「そのまま長期保管すると、カビの原因を作ってしまいますよ」と注意喚起。

クリーニングした洋服の保管方法について、次のように紹介しています。

【クリーニング後の洋服の保管方法】

（1）ビニールを外して仕上がりを確認する

（2）不織布の袋をかける

（3）クローゼットの湿気がたまらないよう気を付ける

（4）できればハンガーも交換する

クリーニングに出した服をクローゼットに収納する際は、ビニールを取り外すのを忘れないように注意しましょう。