2時間半の会話で“0日婚”夫婦が登場 婚姻届提出の舞台裏に驚き「そういうパターンあるんだね」
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が出演する28日放送の『ななにー 地下ABEMA』#89（ABEMA）では、「0日婚さん、いらっしゃい！」と題して、交際0日で結婚した夫婦たちが登場。わずか2時間半の会話で婚姻届を提出した夫婦のエピソードに、スタジオが驚きに包まれた。
【写真】“0日婚”した夫婦 ゆうたさん＆あみさんが登場
登場したゆうたさん＆あみさん夫婦の出会いは2023年。友人を介した場で知り合い、その後の飲み会であみさんが「30歳だし、結婚しちゃう？」と提案。手元にあった婚姻届を勢いで書き上げた。
翌日、正午に区役所前に集合する約束を交わし、冗談半分で臨んだゆうたさんだったが、実際にあみさんが現れたことで事態は急展開。宗教や借金の有無、金銭感覚まで確認した上で、婚姻届を提出した。あみさんはその場で初めて相手の名字や年齢を知り、連絡先を交換したという。
「こんなに面白い女性に出会ったことがなかった。このノリを続けていけるのはいいなと思った」と語るゆうたさん。一方のあみさんは「結婚するつもりはなかった。SNSで友達を驚かせるつもりだった」と振り返った。2人は現在、結婚2年半を迎え、息子も誕生している。スタジオでは香取が「そういうパターンあるんだね」と感心していた。
そのほか番組では、直前まで別の婚約者がいた男性との“0日婚”や、15歳年上のバツイチ子持ち男性と「見た目も年齢も論外だった」と語りながら結婚に至ったケースも紹介。みちょぱが「何それ！最悪！」と声をあげる場面もあり、スタジオは驚きと笑いに包まれた。
