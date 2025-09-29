ワイルドカードシリーズではレッズと対戦

【MLB】ドジャース 6ー1 マリナーズ（日本時間29日・シアトル）

ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地でのマリナーズ戦に「1番・指名打者」で出場。7回に自己最多となる55号ソロを放つなど5打数3安打でレギュラーシーズンを締めくくった。いよいよプレーオフが始まるが、大谷はワイルドカードシリーズ（WCS）第3戦で先発する可能性が高い。

30日（同10月1日）から始まるワイルドカードシリーズは2勝先取。ロバーツ監督は、第1戦は「スネルに賭けるのは結構いいことだと思う」と、ブレイク・スネル投手の登板を示唆した。大谷については「休養が多ければ多いほど彼にとってはいいことなので、（出来るだけ）とらせたい。だけど、彼は3戦のどこかで先発させるつもりだ」と話した。

今季投手復帰を果たした大谷は、休養日となった27日（同28日）の試合前にブルペンで調整。プレーオフで登板となれば初めてとなる。今季のレギュラーシーズンではレッズ戦に2試合先発しており。7月30日（同31日）には3回2失点。8月27日（同28日）には5回1失点で勝利投手となっている。

スネルは28日（同29日）の試合前にブルペン入り。10月1日（同2日）の第2戦では中5日の山本が登板する可能性が濃厚。ポストシーズンでの大谷のリリーフ起用についてはロバーツ監督が否定しており、対戦成績が1勝1敗となった際、運命の第3戦で先発することが予想される。（Full-Count編集部）