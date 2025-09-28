アインシュタイン稲田直樹（40）が28日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。自身のSNSを乗っ取ったとして犯人が逮捕されたことについて語った。

番組では、不正アクセス禁止法違反の容疑で、住居、職業不詳の久保智成被告（32）が逮捕されたことを紹介。久保被告が、名前や生年月日などからパスワードを予測して乗っ取りをしていたとも伝えた。

VTR後、和田アキ子から「稲ちゃん悪いけど、あんまりかわいそうに思わんな〜」といきなりツッコミが入ると、稲田は「なんでや！」と苦笑しつつ「まあ、いいんですけど、その方が」と認めた。ただすぐ和田に「大変やったな」と気遣われ、稲田も「思ったより長引きました」と振り返った。

稲田は、Xでセキュリティー管理が甘かったと認めたことをあらためて説明。「パスワードとか。簡単だったり。2段階認証とか、皆さんがやられていることが、僕ができてなかったこともあって、ちょっと入りやすいアカウントではあったな」と語った。

和田は「何で稲ちゃんなの？」と狙われた理由を聞くと、稲田も「それは本当に、うちのオカンも言ってました。オカンが『あんたのこと乗っ取ってどうするの？』って」と詳細が不明であることも告白した。

さらに、乗っ取られた稲田のアカウントからフォロワー女性に性的画像を送るよう指示するメッセージが送られ、拡散した話題にも言及。相方の河井ゆずるは「作った画像だったら違うでしょ、って言えるけど、いかんせん、こいつのアカウントに入られて、こいつのアカウントから送られているから」と、否定をすることが難しかった状況も説明。河井は「その当時は、それで仕事も何個かなくなりましたし」と明かした。

稲田は「パスワードとかメールアドレスが必要じゃないですか、でも僕が使っていたSNSは、ユーザー名というみんなが見られるやつとパスワードだけで（ログインが）いけるので、パスワードが簡単だったら入られてしまう」と指摘。乗っ取りに気づいた時期については「僕は炎上してから気づきました。マネジャーに、偉い事になってますけどって（言われて）」と語った。