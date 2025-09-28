¤ª¤Ë¤®¤ê¤ò½÷À½¾¶È°÷¤ÎÆ¬¤ËÅê¤²Íî¤È¤¹ 61ºÐ¤ÎÃË¤òË½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÂáÊá »¥ËÚ»ÔÀ¾¶è
»¥ËÚ¡¦À¾·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯9·î27Æü¡¢»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê61¡Ë¤òË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï27Æü¸á¸å8»þÈ¾¤´¤í¤Ë»¥ËÚ»ÔÀ¾¶è¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ç¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê1¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤Î½÷À¡Ê21¡Ë¤ÎÆ¬¤ËÅê¤²Íî¤È¤¹Ë½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤È½÷À¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃË¤¬Åê¤²Íî¤È¤·¤¿¤ª¤Ë¤®¤ê¤ÏÅ¹Æâ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö¤ï¤¶¤È¤Ö¤Ä¤±¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÅö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£