¡ÚHAHAHA¡ªFig. ¥ºー¥È¥Ô¥¢¡Û 10·îÃæ½Ü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§1²ó400±ß
¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Û¥Ã¥×¥¹
¡¡¥¿¥«¥é¥È¥ßー¥¢ー¥Ä¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã¾¦ÉÊ¡ÖHAHAHA¡ªFig. ¥ºー¥È¥Ô¥¢¡×¤ò10·îÃæ½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó400±ß¡£
¡¡º£¤Ë¤â¾Ð¤¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¡¢¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ½¾ð¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎÆ±¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡ÖHAHAHA¡ªFig.¡×¤Ë¡Ö¥ºー¥È¥Ô¥¢¡×¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥Û¥Ã¥×¥¹¡×¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É¡×¡¢¡Ö¥¯¥í¥¦¥Ï¥¦¥¶ー¡×¡¢¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡×¤ÎÁ´4¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÄÀË¤«¤ÊÉ½¾ð¤ä¥Ýー¥¸¥ó¥°¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ï¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ëÌó43～53mm¡£
¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥ï¥¤¥ë¥É
¥¯¥í¥¦¥Ï¥¦¥¶ー
¥Õ¥é¥Ã¥·¥å
(C)Disney