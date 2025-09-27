¥Ç¥Ë¥à¤è¤ê¡È¥Á¥Î¡É¤«¤â¡ª¡ÚGU¡Û¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹♡¡ÖÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¡×
¥Ç¥Ë¥à¤¬¥È¥ì¥ó¥É·ÑÂ³Ãæ¤Îº£µ¨¡¢¤¢¤¨¤Æ ¡È¥Á¥Î¡É ¤ÇÁ¯ÅÙ¤òÁÀ¤¦¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤ó¤¬Áý²ÃÃæ¡£º£¤Ã¤Ý¤¤¥Á¥Î¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢º£¤¹¤°¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£º£²ó¤Ï¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¥¥ã¥í¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢Àü¤¯¤À¤±¤Ç½Ü´é¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ê¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤«¤é¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥°¥Ã¤È¤³¤Ê¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë³Ê¾å¤²¤Ç¤¤ë¤«¤â¡£º£¤¹¤°¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡ÖÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¡×¤â¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¤Û¤É¤è¤¤¥ï¥¤¥É¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥¥ã¥í¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Á¥Î¥¥ã¥í¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
SNS¤Ç¤â¤¸¤ï¤¸¤ïÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥í¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡£¥¸ー¥ó¥º´¶³Ð¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤¤ì¤¤¤á¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤ÊÍ¥½¨¥Ü¥È¥à¥¹¤Ç¤¹¡£¥¿¥Ã¥¯Æþ¤ê¤Ç¹ø¤äÂÀ¤â¤â¼þ¤ê¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¡¢¿þ¤Ë¤«¤±¤Æ¥Æー¥Ñー¥É¤µ¤ì¤¿¡¢¡È¤Ë¤ó¤¸¤ó¡É ¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¡£µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯±£¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤Û¤É¤è¤¤¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥Á¥ÎÁÇºà¤À¤«¤é¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊT¥·¥ã¥Ä¹ç¤ï¤»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¹ç¤ï¤»¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯Ãå¤³¤Ê¤¹¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¤Ë¤ó¤¸¤ó¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¥ï¥ó¥Äー¥³ー¥Ç¤âÃå±Ç¤¨
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Î@asamimiiii¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤Î½©¥Ø¥Ó¥í¥Æ·èÄê¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤è¤¦¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Ùー¥¸¥å¤Î¥¥ã¥í¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À²Æ¥³ー¥Ç¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Õ¥©¥ÈT¥·¥ã¥Ä¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê½©¤é¤·¤µ¤¬¹á¤ëÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤¬´°À®¤·¤½¤¦¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥¿¥Ã¥¯¤È²Ä°¦¤¤¤Ë¤ó¤¸¤ó¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¡¢¥ï¥ó¥Äー¥³ー¥Ç¤â¤°¤Ã¤ÈÃå±Ç¤¨¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Â¸µ¤Ï¥ì¥ª¥ÑÊÁ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥É¥È¥¥¥Ñ¥ó¥×¥¹¤Ç¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤È¥¹¥Ñ¥¤¥·ー¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¡£
¤¢¤Î¥Ð¥º¤ê¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥Á¥ÎÁÇºà¤¬½Ð¤¿¤Ã¤Æ¡ª
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Á¥Î¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥¿¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥Ä¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
SNS¤Ç¤âÂç¥Ð¥º¤ê¤·¤¿GU¤Î¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥¸ー¥ó¥º¡£¤Ê¤ó¤È¥Á¥ÎÁÇºà¤¬½Ð¤¿¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡© ¤æ¤Ã¤¿¤ê´¶¤È¤¤Á¤ó¤È´¶¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¡¢Âç¿Í¥ë¥Ã¥¯¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤°ìËÜ¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤Þ¤ï¤ê¤Ë¥¿¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ¤Õ¤ó¤ï¤ê¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢¿þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¡£Àü¤¯¤À¤±¤ÇÃå±Ç¤¨¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤Á¤ó¤È¸«¤¨¤·¤½¤¦¤ÊÁÇºà´¶¤È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¤¥êー¤«¤é¥ª¥Õ¥£¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¥Ø¥Ó¥í¥Æ¤Ç¤¤ëÍ½´¶¡£
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶Éº¤¦Âç¿Í¥é¥Õ¥³ー¥Ç
´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥·¥ã¥ì¸«¤¨¤¹¤ë¡¢Âç¿Í¥é¥Õ¥³ー¥Ç¡£½©¤é¤·¤¤¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Õ¥§¥¶ー¥¥ã¥ß¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¥á¥ó¥º¤Î¥ïー¥¯¥·¥ã¥Ä¤ò±©¿¥¤Ã¤ÆÈ´¤±´¶¤ò±é½Ð¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤» ¡ß ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç´é¤Þ¤ï¤ê¤â¥Ñ¥Ã¤È²Ú¤ä¤«¤Ë¡£¥Ü¥È¥à¥¹¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Á¥Î¥Ð¥ì¥ë¥ì¥Ã¥°¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¡¢¥¥ê¥Ã¤È°ú¤Äù¤á¤Ä¤ÄÂÎ·¿¥«¥Ðー¤â¥µ¥Ýー¥È¡£´Å¤á¤Î¥¥ã¥ß¥½ー¥ë¤â¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ë¥Á¥Î¥Ñ¥ó¤ä¥á¥ó¥º¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅüÅÙ¤¬¥ª¥Õ¤µ¤ìÉÊÎÉ¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤ÏGU¡¢@asamimiiiiÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§¾®Âô ÌÄ»Ò