長期間の旅行には、なにかと心配でつい「念のために」荷物を多く持っていきがち。著述家であり、現在60代の中道あんさんも、かつては大きいスーツケースで海外旅行に出かけていたそう。しかし今年、13日間のポルトガル旅行に行った際、そのときの反省をもとに、思いきって機内持ちこみサイズのキャリーケースひとつで臨んだといいます。そこで気づいた、少ない荷物で旅をする「メリット」と「コツ」について語ります。

長旅の荷物はとにかく「少なく、軽く」

先日、13日間のポルトガル旅行に出かけました。長期間の旅になると荷物も増えるものですが、私が連れていったのは「機内持ちこみサイズ」の小さなキャリーひとつ。

海外旅行ともなると、スーツケースは大きい方がなにかと安心できる。ひとり旅のパリでは、大型スーツケースを持って行き、自分ひとりでは持ち上がらないほどの重量になってしまい、大変な思いをしました。

だから、今回は真逆の、機内持ちこみサイズの小さなキャリーひとつで行くことに。

正直、出発前は「本当にこれだけで大丈夫？」と不安もありました。

ところが、終わってみればキャリーでの旅は驚くほど快適で、なにより自分への自信につながる体験になったのです。

メリット1：空港での待ち時間もなくストレスフリー

機内持ちこみの重量は8kgまでなので、「これは必要？ なくてもいい？」と考えながら厳選しました。

かさばらない・シワにならない・コンパクトになる・より軽く、をモットーに選んだ服とメイク道具。キッチンスケールで持ちものをひとつずつ重さを計った結果、ビューラーをやめて、初めてまつ毛パーマをかけたり、空港の荷物検査を通るときにはショーツを3枚重ね履きするほど。われながら、知恵をしぼったと思います。

おかげで空港でスーツケースをピックアップする時間や手間、ロストバゲージの不安からも解放されて、ストレスフリー。こんなにラクなんだと驚きました。

メリット2：身軽に動けるので交通費も節約できる

ヨーロッパの駅はエレベーターが少なく、階段移動が多いもの。大きなスーツケースだと苦労しがちですが、小さなキャリーならひょいっと持ち上げられるので、断然ラクです。

さらに、ポルトやリスボンの街並みは石畳が多く、坂道が続きます。

友人の2人は、荷物が重いという理由でタクシー移動が多かったのですが、軽いキャリーならスタスタ歩けるので、私の移動手段は電車や徒歩がメイン。そうすると交通費がグンと安上がりに。荷物が軽いと、お財布にも優しいのです。

メリット3：荷物の準備も短時間でスッキリ

リスボン、ポルトの2つの都市を移動したのですが、出発前の荷物まとめも、キャリーひとつと決めていたおかげであっという間。旅先でも「あれ、どこに入れたっけ？」と探しものをすることもなく、滞在中のプチストレスが激減しました。

メリット4：「少ない荷物で大丈夫」と気づけた

実際に過ごしてみると、「あれも持ってくればよかった」と思う場面はほとんどありませんでした。むしろ「これだけで十分なんだ」と実感。

ポルトガルは湿度が低く、夜に手洗いした洗濯物が朝にはほぼ乾いています。仕上げにドライヤーの熱風をかけておけば安心。

速乾性のある下着やインナーを選んで持っていったのが大正解でした。

日常でも、つい「念のため」でものを増やしてしまうことって多いですよね。でも、旅での体験を通じて「なくても大丈夫」という安心感を得られたことは、思いがけない収穫でした。

メリット5：身軽さは心の余裕にもつながる

荷物が少ないと、移動も気持ちも軽やかです。スタスタ歩ける自分に、ちょっとかっこいいという気持ちさえ芽生えました。

今回、持ちもので使わなかったものは、なにひとつありませんでした。このムダのなさが、心に余裕を生んでくれたのです。

帰りはポルトガルで荷物を預けるつもりだったので、キャリーケースの半分をおみやげもので埋めました。最後に重さを計ってみると11.5kgまで増えていましたが、それでも軽かったです。

高速鉄道に乗ったとき、荷物を棚に上げることができました（以前行ったパリ旅行では、荷物がこの2倍以上の重さだったので、まったく無理でした）。

体力も気力も衰えがちな60代ですが「まだまだどこへでも行ける」──そんな自信をもてたことが、今回の旅でいちばんの収穫だったかもしれません。

シニアの旅で大切なこと

「定年になったらゆっくり旅行を」と考える方も多いと思います。

けれど実際は、大きな荷物を運ぶのは体に負担がかかりますし、行きたい場所に行ける体力や気力は、今この瞬間のほうがあるのかもしれません。

そして、記憶力も悲しいかな、低下の一途をたどっています。だからこそ、身軽でシンプルにすることで、頭と体を軽くする。キャリーひとつでの13日間の旅は、「身軽さこそが、旅を楽しむ最大の工夫」だと教えてくれました。

次に旅に出るときは、あなたもぜひ「小さなキャリーひとつ」に挑戦してみませんか？