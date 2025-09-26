¤ê¤«¤Ò¤ÊÀèÀ¸¡¢¡Ö»À¤ÎÀµÂÎ¤ÏH¥×¥é¥¹¡ª¡×Å°Äì²òÀâ¤ÇÍý²Ê·ù¤¤¤â¥¤¥áー¥¸¤Ç¹îÉþ
¡Ø»À¤È¥¢¥ë¥«¥ê¡Ù¤ÎÀµÂÎ¤¬8Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ëËâË¡¤Î¼ø¶È/Ãæ3Íý²Ê/²½³Ø⑨¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢Ãæ³ØÍý²Ê¤ÎÀìÌç²È¡¦¤ê¤«¤Ò¤ÊÀèÀ¸¤¬»À¤È¥¢¥ë¥«¥ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë´ðËÜ¤È¤½¤ÎËÜ¼Á¡¢Æþ»îÂÐºö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£Æ°²èËÁÆ¬¤Ç¡Öº£²ó¤Ï¡¢»À¤È¥¢¥ë¥«¥ê¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»À¤È¥¢¥ë¥«¥ê¤ÎÀµÂÎ¡¢¶ñÂÎÎã¡¢pH¡¢¤½¤ì¤È»Ø¼¨Ìô¤â¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢°Åµ¤¬¶ì¼ê¤ÊÃæ³ØÀ¸¤Ë¤â°Â¿´¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¼ø¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢»ÀÀ¡¦¥¢¥ë¥«¥êÀ¤È»À¡¦¥¢¥ë¥«¥ê¤Î°ã¤¤¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÀâÌÀ¡£¡Ö»ÀÀ¤È¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Ï¡È¥ê¥È¥Þ¥¹»á¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤ë¡É¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¼Á¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤¡¢»À¤È¥¢¥ë¥«¥ê¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦À¼Á¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÊª¼Á¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢Îã¤òµó¤²¼Â¸³¤È¤È¤â¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£±ö»À¤ÎÅÅµ¤Ê¬²ò¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»À¤ÎÀµÂÎ¤ÏH¥×¥é¥¹¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À¡£Â³¤¤¤Æ¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Î¿å»À²½¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¿åÍÏ±Õ¤ò»È¤Ã¤¿ÀâÌÀ¤Ç¤â¡¢¡Ö¥¢¥ë¥«¥ê¤ÎÀµÂÎ¤ÏOH¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡×¤Èº¬µò¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¼õ¸³À¸¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤ä¤¹¤¤ÉôÊ¬¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ñÂÎÎã¤ä²½³ØÈ¿±þ¼°¤Ë¿¨¤ì¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¸µ¤Î²½³Ø¼°¤ËH¤¬¤¢¤ì¤Ð»À¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¡Ö¿å»À²½¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ì¤Ð¥¢¥ë¥«¥êÀ¤¬µ¿¤ï¤·¤¤¡×¤Ê¤É¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ð¤¨Êý¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ÀÀ¤Ï²¹¤«¤¤¿§¡¢¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Ï´¨¤¤¿§¤Ç¥¤¥áー¥¸¡£¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¼«ÂÎ¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤À¤«¤é¥¤¥áー¥¸¤Ç³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤È¼«¤é¤Î³Ø½¬ÊýË¡¤â¥·¥§¥¢¤·¡¢¡Ö»À¤Ã¤Ñ¤¤²ÌÊª¤ÏËÜÅö¤Ë»ÀÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼ÂÀ¸³è¤È¤â·ë¤ÓÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
pH¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¿ô»ú¤¬1°ã¤¦¤È10ÇÜ¶¯¤¤»ÀÀ¡¢¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Ç¤¹¡£ÃæÀ¤Ï7¡¢»ÀÀ¤Ï7Ì¤Ëþ¡¢¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Ï7¤è¤êÂç¤¤¤¡×¤È´ðËÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È²¡¤µ¤¨¤ë°ìÊý¡¢ÃæÏÂ¤ä»Ø¼¨Ìô¡¢¶âÂ°¤ÎÍÏ²òÀ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÃæ³ØÀ¸¤¬ÃÎ¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡Ö»ÀÀ¤Ï¥Þ¥°¥Í¥·¥¦¥à¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¶âÂ°¤Ë¤·¤«ÍÏ¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤ÏÎã³°¤Ç¥¢¥ë¥«¥êÀ¤Ë¤âÍÏ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎã¤â¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆþ»î¤Ë¤è¤¯½Ð¤ëÌäÂê¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò²ò¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢ÉáÃÊ¤«¤éÆþ»îÌäÂê¤ò²ò¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Äê´ü¥Æ¥¹¥È¤â¡¢¼ÂÎÏ¥Æ¥¹¥È¤â¡¢Æþ»îËÜÈÖ¤Î¥Æ¥¹¥È¤â¡¢¤¼ー¤ó¤Ö²ò¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¡¢¡ÖÊÙ¶¯¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤Ã¤ÆËÜÊÔ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
