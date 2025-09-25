野球とバスケのコラボ対談が実現

10月3日にプロバスケットボールリーグ「Bリーグ」の2025-26シーズンが開幕する。これに先駆け、都内で行われた「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON TIPOFFカンファレンス」で「パーソル パ・リーグTV」とのコラボレーション番組について発表された。

コラボ番組は「月曜日もパテレ行き」でもおなじみのプロ野球OB・五十嵐亮太氏と、新潟アルビレックスBBに所属する五十嵐圭選手が出演。「W五十嵐」による対談が行われる。こちらはB1・B2・B3の公式戦を配信する「バスケットLIVE」で10月1日に無料配信される予定となっている。

また、カンファレンスでは、B1・B2の九州5クラブとソフトバンクのコラボレーション企画も発表。九州5クラブの試合会場でソフトバンクOBとハニーズ、マスコットの来場が予定されている。

パテレ×バスケットLIVEによる“五十嵐対談”にソフトバンクとのコラボイベントと、パ・リーグファンも楽しめる今季のBリーグ。プロ野球の試合がない冬に、熱戦が繰り広げられるBリーグに注目だ。（「パ・リーグ インサイト」菊地綾子）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）