敵地・ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手」で投打同時出場する

【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間24日・フェニックス）

ドジャースの大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地のダイヤモンドバックス戦に「1番・投手」で投打同時出場する。今季2勝目と2試合ぶり54号本塁打に期待がかかる。

21日（同22日）の本拠地・ジャイアンツ戦には「1番・指名打者」で先発出場し、4打数1安打2三振だった。9試合連続安打に伸ばして打率.283。チームは逆転負けで連勝は4で止まった。地区優勝へのマジックナンバーは「3」。

キング争いでは53発でカイル・シュワーバー（フィリーズ）と並んでいる。昨季記録した球団＆自己最多54本塁打に並ぶことができるか。

投手では今季2勝目を目指す。前回登板だった16日（同17日）の本拠地・フィリーズ戦では5回無安打無失点と好投。メジャー自己最速タイとなる101.7マイル（約163.7キロ）を記録した。防御率3.29。

ダイヤモンドバックスは右腕ブランドン・ファットが先発する。今季は31試合登板して13勝8敗、防御率5.02。（Full-Count編集部）