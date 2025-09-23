マンシーが語る大谷翔平

とてつもないことが当たり前になっている。二刀流復帰しながらもリーグトップタイ53本塁打を放っているドジャース・大谷翔平投手について、同僚のマックス・マンシー内野手が語った。

ジャイアンツの地元紙「サンフランシスコ・クロニクル」のスーザン・スラッサ―記者が19日（日本時間20日）に執筆した記事内でマンシーが大谷について語った。昨季からチームメートとして2年間活躍を見てきた。「彼のプレーは普通のように感じるけれど、同時にいつも驚嘆している」と話した。

大谷はドジャース移籍1年目の2024年に54本塁打、59盗塁を記録し、史上初の「50-50（50本塁打＆50盗塁）」をマーク。指名打者としては史上初のMVPを満票で受賞した。今季は二刀流としてプレーし、投手としては13登板で1勝1敗、防御率3.29。野手としても53本塁打をマークしている。

マンシーは「彼を説明するなら、“不可能の連続”だと感じてしまうんだ。でもその“異常なこと”が毎回起こるのを期待してしまう。その期待が裏切られることは滅多にない」と絶賛していた。（Full-Count編集部）