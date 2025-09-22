カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が明かす『体に悪い意外な食生活』-青汁も要注意との見解
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
話題のYouTube動画『実はカラダに悪いもの３選』で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、「体にいいと思って摂っているものが実は体に悪かったなんてことになったら嫌ですよね」と切り出し、“意外と知られていない”体に悪い食品について独自の見解を語った。
片岡氏はまず、「漢方だからといって副作用が全くないわけではありません」と注意喚起。本来は専門の漢方医に見てもらって処方されるべきものを、「安全だからといって自分で摂るというのはかえって危険です」と訴えた。
2つ目に挙げたのは青汁。「体にいいよねって思って摂っていることも多いかもしれませんが、実はその考えは危険です」ときっぱり。摂りすぎることで「体で消化ができずに胃腸を逆に弱らせてしまうことがあります」と語り、「便通が良くなったと思って一時は喜ぶんですが、実はお腹を壊しているだけっていう方もいらっしゃるので注意してくださいね」と具体例を紹介した。
「私は一人でも多くの方に元気でも綺麗になってもいていただきたいなと思って、こういった発信をしています」と、健康や美容への想いを明かす場面も。意外な3つ目として挙げたのが牛乳。「理由はコメント欄に書いておきました」とし、視聴者の関心を惹く締めくくりとなった。
片岡氏の具体的な生活アドバイスと「体にいいと思っていたものが体に悪い可能性」についてのメッセージは、多くの視聴者にとって再考を促すものとなった。
チャンネル情報
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®創始者の片岡ゆみこ。カイロプラクター歴22年。4万人以上の施術実績をもち、東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主。美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法と、おうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしています。