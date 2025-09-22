「毎日を気分良く過ごしたい」「他人に振り回されるのをやめたい」「自己肯定感を高めたい」……そんなあなたにおすすめなのが、日韓累計40万部を突破したベストセラー『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（キム・ダスル著、岡崎暢子訳）だ。本記事では、ライターの小川晶子氏に、「後悔しないためにいますぐやるべきこと」についてご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）

物欲や食欲より

「伝えたいこと」を優先する

もしいま突然、目の前に死神がやってきて「あなたは明日死ぬ運命です」と伝えてきたら私たちはどうするだろう。「やりたいことは、今日のうちならまだできますよ」ということだったら。

ずっと欲しかったものを買う？ 太ることも気にせず、食べたいものを思う存分食べる？

いや、明日死ぬなら、そんなことはどうでもいい。欲しかったものと言ってもあの世に持っていけるわけじゃないし、どんなに好物だってそれほどたくさん食べられるわけじゃない。

それよりも、誰かに「伝えたいこと」があるんじゃないだろうか。

大切な人に会って、出会ってくれたこと、これまでしてくれたことに対して感謝を伝える。謝りたいことがあれば、謝る。伝えないまま、二度と会えなくなってしまうのが辛いから。

私は、死神の想像をしたとき、感謝を伝えたいと思った人の顔が次々と思い浮かんだ。

その中には、すでにもうこの世にいない人もいた。そう、私が明日は生きていたとしても、相手の人がいなくなることもある。

「いつか伝えよう」は、先延ばしにしていると叶えられなくなるかもしれない。

「そのうちやる」は「一生やらない」

気分を整えて、最高の一日を一生続けるというコンセプトの本、『人生は「気分」が10割』の中にこんなメッセージがあった。

私たちはみんな、人生にいつ終わりが来るのかわからない。「いつかやる」「そのうちやる」と言って先延ばしにしていたら、死ぬ間際になってきっと後悔する。

それは知っているはずなのに、つい忘れてしまう。

だから、ときどきこういったメッセージを読んで行動に移したいなと思う。今まさにそのチャンスだ。私は今日、大切な人に感謝を伝える。あなたはどうする？

