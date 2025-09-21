3打数1安打1打点で打率.283、OPS1.018

【MLB】ドジャース 7ー5 ジャイアンツ（日本時間21日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2試合連発となる53号ソロを放った。3打数1安打1打点、2四球で打率.283、OPS1.018。チームは最大4点差を逆転勝ちし、地区優勝へのマジックナンバーを「3」とした。

大谷の一発は1点リードの6回先頭だった。右腕ペゲーロの外角高め、99.9マイル（約160.8キロ）を打ち返した。左中間スタンドまで伸びる53号ソロ。2試合連発は今季11度目（通算45度目）。キング争いではカイル・シュワーバー（フィリーズ）に並んでリーグトップとなった。

台湾出身のテン・カイウェイと対戦した初回先頭は空振り三振。3回先頭は外角に決まるスイーパーに見逃し三振に倒れた。3-4で迎えた4回2死では四球を選び、今季最長の連続試合出塁を25に更新した。ベッツの四球で二塁進塁し、フリーマンの右前適時打で生還した。7回2死二塁は今季20個目の申告敬遠。なお、この試合は2得点を記録してシーズン141得点に。球団歴代4位に浮上した。

先発のグラスノーは初回に4失点と厳しい立ち上がりとなったが、5回6安打4失点と粘りの投球。今季4勝目（3敗）を挙げた。打線は初回にマンシーの19号2ランで反撃し、4回にコンフォートの12号ソロ、フリーマンの適時打で同点に。5回にエドマンの13号ソロで勝ち越した。4発7得点で逆転勝ちした。地区2位のパドレスが勝ったため、地区優勝は最短22日（同23日）に決まる。（Full-Count編集部）