カーショーの負けを打ち消す逆転3ラン

ドジャース・大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、本拠地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、逆転の52号3ランを放って勝利に貢献した。試合をひっくり返す劇的な一発。インパクトから5秒後、“珍しい”振る舞いに米ファンも注目している。

1点を追う5回2死一、二塁だった。2021年サイ・ヤング賞左腕レイの外角高め、95.5マイル（約153.7キロ）のフォーシームを捉えた。左翼ポール方向へ叩き込む一発。打球初速100.2マイル（約161.26キロ）、飛距離370フィート（約112.78メートル）、角度30度の豪快弾だった。カーショーの負けをアーチに本拠地は熱狂した。

その直後だった。大谷は打球の行方をじっと見つめ、一塁方向へ歩き出すと、捉えた瞬間から約5〜6秒後、バットを高々と放り投げた。文字通り確信の“バット投げ”だった。MLB公式X（旧ツイッター）では、三塁側からの映像を公開すると、米ファンも大興奮だった。「オーーーーーーラ」「これは最も無礼で敬意のあるバットフリップだ」「オオタニのオーラは研究されるべきだ」「史上最高」との声が寄せられた。

また、「まさに一緒だ」「9月19日になると毎回とんでもないパフォーマンスを見せる」との声も。大谷は昨年の同じ日、敵地マーリンズ戦で6打数6安打3本塁打10打点と衝撃的な活躍を見せ、史上初の「50-50」を達成した。伝説から1年後、再び“絵になる”瞬間を生み出した。（Full-Count編集部）