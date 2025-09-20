ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¡ÖGOD¡×¡¡ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¡È°Î¶È¡É¡ÄÍý²òÉÔÇ½¤Î52¹æ¤Ë¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×
¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Ë1ËÜº¹¡Ä¥«¡¼¥·¥ç¡¼ºÇ½ªÀï¤Ç3¥é¥ó
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡ÀéÎ¾Ìò¼Ô¤Î³èÌö¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü)¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëº£µ¨52¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Ä¾¶á4»î¹ç¤Ç3È¯¤È¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ë1ËÜº¹¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖMVP¡ª¡¡MVP¡ª¡×¤ÎÂç¹ç¾§¤Ç¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡LA¤ÎÌë¶õ¤Ë¥¢¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¡£1-2¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿5²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þº¸ÏÓ¤Î¥í¥Ó¡¼¡¦¥ì¥¤¤¬Åê¤¸¤¿¹â¤á¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤ò¿¶¤êÈ´¤¤¤¿¡£µÕÊý¸þ¤ØÂÇµå½éÂ®100.2¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó161.26¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥370¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó112.78¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢³ÑÅÙ30ÅÙ¤Î¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤òÊü¤Á¡¢¥Ð¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥×¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°Æü¤Ë°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤ÎËÜµòÃÏ¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤À¤Ã¤¿¡£Ä¾Á°¤Î5²ó¤Ë1»à¤«¤éÅÓÃæ¹ßÈÄ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂçÃ«¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÇÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ËÊû¤²¤ë¸«»ö¤ÊËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Î52¹æ¤òMLB¸ø¼°¤Ê¤É¤¬°ìÀÆ¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â¶½Ê³¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖGOAT¡Ê»Ë¾åºÇ¹â¡Ë¡×¡ÖMVP¤À¡×¡ÖMVP¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ó¥ê¡¼¥Ð¥Ö¥ë¡×¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë is GOD¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë