iPhone 17 Pro¤ò¸«¤Æ»×¤Ã¤¿¡£Apple¤Ï¥¸¥ç¥Ö¥º¤È·èÊÌ¤·¤¿¤Î¤À¤È¡Ä
¤Ä¤¤¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¡£ÂçÉý¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¤¬È¯ÇäÁ°¤«¤éÏÃÂê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀµÄ¾¤Ë¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£iPhone 17 Pro¤ÎÈ¢¤ò³«¤±¤¿½Ö´Ö¡¢»ä¤Ï¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤Ã¤Æ¡¢Apple¤¬¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¸¥ç¥Ö¥º¤È·èÊÌ¤·¤¿¤Î¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤«¤é¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¤ÏÁÛÁü¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¤ËÈþ¤·¤¯¡¢¹âµé´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Ï°ãÏÂ´¶¤·¤«¤Ê¤¤ÇØÌÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤Ã¤Æ¡¢µ¡Ç½¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¢¤ê¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤È¥ä¥ó¥Á¥ã¤µ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È·Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤½¤¦¡£
¤Ê¤ó¤Ê¤é¡¢Apple Watch Ultra¤ÎiPhoneÈÇ¤ß¤¿¤¤¤ÊÍ·¤Ó¿´¤È¹âµé´¶¤µ¤¨Éº¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤Ç¤â¡Ä¡ª »ä¤Ï¡¢iPhone¤ÎÎò»Ë¤Î·èÄêÅª¤ÊÊ¬´ôÅÀ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¼ä¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¥«¥á¥é¤Î¥Ð¥ó¥×¤Ï¤Ä¤¤¤ËÃ¼Ëö¾åÉô¤òÊ¤¤¦¤Û¤ÉµðÂç²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ë°ÕÌ£·é¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÅª¤ËÈþ¤·¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ÈÅú¤¨¤Ëº¤¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¬¤ÎÃæ¤òÉâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥º¤ä¥¢¥¤¥Ö¤Ê¤é¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏµÑ²¼¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¡£
¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ç¥Ö¥º¤Ê¤é¡Ä¡¢¥¢¥¤¥Ö¤Ê¤é¡Ä¡¢¤È¸À¤¤Â³¤±¤ëµõ¤·¤µ¤â¡¢²áµî¤Ë¼ü¤ï¤ì¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ëÉîÊÎ¤ÎÌÜ¤â¡£
¤Ç¤â¡¢iPhone¤¬Í¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÊØÍø¤µ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬ºî¤Ã¤¿¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤Î¶¦Í¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¡£¿·ºîiPhone¤òÇã¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡¢Âç¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ï«Æ¯ÂÐ²Á¤ò¡¢¿©Èñ¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤Ç¤â¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ËÈñ¤ä¤»¤ë´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ëiPhone 17 Pro¤Ï¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î¥Ë¡¼¥º¤òµâ¤ß¼è¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Î¥Ë¡¼¥º¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Î¥¹¥Þ¥Û¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤¿¡Ö¾¦ÉÊ¡×¤Ç¤¹¡£
¤¨¤¨¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¤¤¤¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¹¡£¡ÖA19 Pro¡×¥Á¥Ã¥×¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢iPhone 16 Pro¤è¤ê¤âºÇÂç40%¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ¹»þ´Ö¤Î»£±Æ¤À¤Ã¤Æ²÷Å¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¿Í´Ö¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤iPhone¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ç¤â¡¢¥¬¥é¥¹¥Ñ¥Í¥ë¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥«¥Ð¡¼¤ò¤Ä¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤½¤³¤Ïµ¡Ç½ÌÌ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡¢¸Å¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤â¡¢¥¸¥ç¥Ö¥º¤¬¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸«¤¿¤é¡¢¿åÁå¤ËÊü¤ê¹þ¤à¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¡¡¢´ðËÜÅª¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò¸«¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ÇØÌÌ¤Ê¤ó¤ÆÌÇÂ¿¤Ë°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤È¥Ð¡¼¤¬´ù¤Î¾å¤Ç¥¬¥¿¤Ä¤¤¤ÆÉÔ°ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢»È¤¤¿´ÃÏ¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¾å¤Ç¤â¥«¥Ð¡¼¤ò¤Ä¤±¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£ÇØÌÌ¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤Í¡Ä¡£
¤¿¤À¡¢ºî¤ê¼ê¤Î¶¯Îõ¤ÊÈþ³Ø¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¹ç¤ï¤»¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ºî¤ê¼ê¤¬»Ô¾ì¤È¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë·Þ¹ç¤¹¤ë¥Õ¥§¡¼¥º¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëiPhone¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¤ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢iPhone Air¤Î¤Û¤¦¤¬¥¸¥ç¥Ö¥º´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¹¶¤á¤¿ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤â¤ó¡£
ºÇ¸å¤Ë¥À¥á²¡¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÌ¤ËiPhone 17 Pro¤ò¤à¤ä¤ß¤ä¤¿¤é¤È¥Ç¥£¥¹¤ê¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Apple¤À¤«¤éÇã¤¦¡¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï½ã¿è¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÈæ³Ó¤·¤ÆiPhone¤Ë¤¹¤ë¤«¡¢Â¾¤Ë¤¹¤ë¤«¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
