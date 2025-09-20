ヤバい。読みながら何度も心の奥でうぐぐぐぐっ、となる。そもタイトルからしてヤバくないですか？ 静謐（せいひつ）な祈りの場のチャーチではなくて、ライブ会場でウェーイ的なメガチャーチ。なので、心して読んだ。というか、朝井さんの物語を読む時は、私はいつも心して読んでいる。

物語は、三人の視点で語られていく。レコード会社勤務の久保田慶彦47歳、武藤澄香19歳、隅川絢子35歳。澄香は久保田の娘で、親の離婚後、母親と暮らしている。

アイドルグループの「ファンダム（とりわけ熱いファンの集団）の熱量を高め続けることに特化したチーム」の一員となった久保田。自意識高い系の仲間に加われず、大学での居場所が見つからない澄香。若手俳優のファンダムだった絢子。

三人のうちの、誰に共鳴するのかは読み手によるだろう。私は久保田のパートにめっちゃ引き込まれました。「今後（自分の人生に）還（かえ）ってくるのは、これまでやってきたことよりも、これまでやってこなかったことのほうなのかもしれない」という冒頭の彼の言葉は、読後も棘（とげ）のように刺さっている。

現在進行形のファンダムである澄香と、かつてファンダムだった熱量を今は別の対象に向けている絢子は、まるで合わせ鏡のようだ。だから、物語終盤近くの14章を読むとぞくりとなる。巧（うま）いなぁ。

久保田がいるチームを「信徒獲得と教義の布教のため」だとするマーケティングリーダーの国見。それって、選挙に、そして、戦争にも通じるものじゃないか？と思わず鳥肌が立つ。

個人的にツボだったのは、久保田を通して描かれる、ある程度年がいった男性には、気軽にお茶に誘える友だちがいないという指摘と、「（女性たちの）雑談って多分、ケアなんですよ」という久保田が担当するアイドルの言葉だ。深い。

いざ、ぎゅうぅぅっと濃縮された爐い洵瓩髻読むべし、読むべし。

◇

あさい・りょう 1989年生まれ。作家。『桐島、部活やめるってよ』でデビュー。13年に『何者』で直木賞。『正欲』など。