¡Ö»Å»ö¤Î¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¡Ä¡×¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡©¡È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸»¡É¤¬¤ï¤«¤ë¿´Íý¥Æ¥¹¥È
¥é¥¸¥ªÈ¯¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¥Ë¥å¡¼¥¹¡õ¥³¥é¥à¡ÖTOKYO FM¡Ü¡×¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö¿´Íý¥Æ¥¹¥È¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢¿´¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê´Æ½¤¼Ô¡§Åìµþ¡¦ÃÓÂÞÀê¤¤´Û¥»¥ì¡¼¥Í½êÂ°¤ÎÀê¤¤»Õ¡¡ÂôÍü¤³¤È¤ê¡Ê¤µ¤ï¤Ê¤·¡¦¤³¤È¤ê¡Ë¤µ¤ó¡Ë
¡Ú¼ÁÌä¡Û
¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¢¤Ê¤¿¡£
Èþ¤·¤¤À±¶õ¤Î¥·¥ç¡¼¤ò´Õ¾Þ¤·¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±é½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤ËºÇ¤â¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¼¡¤Î¤Ê¤«¤«¤é¶á¤¤¤â¤Î¤ò1¤ÄÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1¡¥ °ìÀÆ¤ËÀ±¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢ºÇ½é¤Î½Ö´Ö
2¡¥ À±ºÂ¤ÎÀþ¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢Á´ÂÎÁü¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤
3¡¥ ±§Ãè¶õ´Ö¤òÎ¹¤¹¤ë¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±ÇÁü
4¡¥ Ìë¤¬ÌÀ¤±¡¢Èþ¤·¤¤Ä«Æü¤¬¾º¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¡Ú²òÀâ¡Û
¤³¤Î¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ï¤«¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¡ÖÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ±¶õ¡×¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¡×¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òµ¼»÷Åª¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¤Î¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¡ÖÌÜÉ¸¤ØÃ©¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¡×¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¾ìÌÌ¤Ë°ìÈÖ´¶Æ°¤·¤¿¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ó¤Ê¤È¤¤ËºÇ¤â¤ä¤ëµ¤¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸»¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú²òÅú¡Û
1¡¥ºÇ½é¤Î½Ö´Ö¡Ä¡Ä¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ø¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢Êª»ö¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ä¿·¤·¤¤Ä©Àï¤Ë¡¢ºÇ¤â¿´¤òÌö¤é¤»¤ë¥¿¥¤¥×¡£¤Þ¤ÀÃ¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ì¤Íè¤òÁÛÁü¤·¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤¹¤È¤¤ËºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½é´ü¾×Æ°¤òËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2¡¥À±ºÂ¤ÎÀþ¤¬·ë¤Ð¤ì¤¿¤È¤¡Ä¡Ä¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÏ¢ÂÓ´¶
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ÇÆ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤ä¤ëµ¤¤ò´¶¤¸¤ë¥¿¥¤¥×¡£²¿¤ò¤ä¤ë¤«¤è¤ê¤â¡¢µ¤¤Î¹ç¤¦Ãç´Ö¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë´ò¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤«¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¡¢½¼¼Â´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£
3¡¥¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±ÇÁü¡Ä¡Ä¥×¥í¥»¥¹¤ò³Ú¤·¤à¹âÍÈ´¶
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤äÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¼«ÂÎ¤ËºÇ¤â¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤ë¥¿¥¤¥×¡£¼¡¡¹¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¾õ¶·¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÊÉ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò¸«½Ð¤¹¤Ï¤º¡£¾ï¤ËÆ°¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êµ±¤¤òÁý¤¹¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4¡¥Ä«Æü¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ä¡ÄÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¤¤ÎÃ£À®´¶
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó¡¢·ë²Ì¤¬·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢ºÇ¹â¤Î´î¤Ó¤È¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤ë¥¿¥¤¥×¡£ÌÀ³Î¤Ê¥´¡¼¥ë¤ä¤´Ë«Èþ¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¡¢ÎÏ¶¯¤¯Á°¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÃ£À®´¶¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Î¿·¤·¤¤ÌÜÉ¸¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ö
¼«Ê¬¤Î¤ä¤ëµ¤¤Î¸»¤òÃÎ¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£´Æ½¤¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡§ÂôÍü¤³¤È¤ê¡Ê¤µ¤ï¤Ê¤·¡¦¤³¤È¤ê¡Ë
ÃÓÂÞÀê¤¤´Û¥»¥ì¡¼¥Í½êÂ°¡£Ä¹Ç¯¡¢´ë¶È¤Ç¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤òÃ´Åö¤·¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¥¿¥í¥Ã¥È¤ä¶åÀ±µ¤³Ø¡¢À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿´ÕÄê¤ò¹Ô¤¦¡£¸½¼ÂÅª¤Ê»ëÅÀ¤È¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ë¤ÊÆ³¤¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¼è¤êÆþ¤ì¡¢¿´¤Ë´ó¤êÅº¤¦´ÕÄê¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÁêÃÌ¼Ô¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÅÏÃÀê¤¤¥á¥ë¤Ë¤â½Ð±é¡£
¡Ê´Æ½¤¼Ô¡§Åìµþ¡¦ÃÓÂÞÀê¤¤´Û¥»¥ì¡¼¥Í½êÂ°¤ÎÀê¤¤»Õ¡¡ÂôÍü¤³¤È¤ê¡Ê¤µ¤ï¤Ê¤·¡¦¤³¤È¤ê¡Ë¤µ¤ó¡Ë
