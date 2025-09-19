Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¤¿¤á¤ËŽ¢°¦»ÒÅ·¹ÄŽ£¤Ï¼Â¸½¤¹¤Ù¤¤À¡Ä19ºÐ¤ÎÀ®Ç¯¹ÄÂ²¤ÎÌç½Ð¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤¹ÊìŽ¥µª»Ò¤µ¤Þ¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¹ÔÆ°
¢£Íª¿Î¤µ¤Þ¤Î¡ÖÀ®¿Í¼°¡×¤òÅ·¤â½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤¿
9·î6Æü¡¢¡ÖÀ®¿Í¼°¡×¤ò×ù¤Ê¤¯½ª¤¨¤¿½©¼ÄµÜÍª¿Î¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¤ÏÀ®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÊâ¤ß½Ð¤·¤¿¡£
NHK¤Ï30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤êÆÃÈÖ¤òÁÈ¤ß¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÆàÎÉ»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¸·¤«¤Ê¼°Åµ¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤¿¡£
Á°Æü¤«¤é¤ÎÂç±«¤¬»ß¤ó¤ÇÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ê¡¢À®Ç¯¹ÄÂ²¤ÎÃÂÀ¸¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¶¡¹¤·¤¤¶õµ¤¤ÎÃæ¤Çµ·¼°¤Ï¿Ê¤ó¤À¡£
¡Ö²Ã´§¤Îµ·¡×¤Î¸å¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÁõÂ«¤«¤é°ìÅ¾¡¢±íÈøÉþ¤ËÃåÂØ¤¨¤¿Íª¿Î¤µ¤ó¤¬Î¾ÊÅ²¼¤Ë´¶²¸¤Î¼¤ò½Ò¤Ù¤ë¡ÖÄ«¸«¤Îµ·¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜÆü¤ÎÀ®Ç¯¼°¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢´§¤ò»ò¤ê¡¢Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Î¤´Î×ÀÊ¤Î²¼¡¢À®Ç¯¼°¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£À®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÌ³¤Î½Å¤µ¤ò¼«³Ð¤·¡¢¤µ¤é¤ËÊÙ³Ø¤Ë¤¤¤½¤·¤à¤È¤È¤â¤Ë·Ð¸³¤òÀÑ¤ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤´²¸¤Ë¤ªÊó¤¤¿½¤·¾å¤²¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤ªÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
²í»Ò¹Ä¹¡¤«¤é¤ÏÄ¾ÀÜ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªÂÎ¤òÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¡¢¤É¤¦¤¾¤ª¸µµ¤¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦½ËÊ¡¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
Ìë¤Î½Ë±ã¤ÏÄë¹ñ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»öÁ°¤ÎÊóÆ»ÄÌ¤ê¡¢°¦»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö²Ã´§¤Îµ·¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¸å¡¢¿·³ã¤Ç¤Î¸øÌ³¤Î¤¿¤áÅìµþ±Ø¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²èÎµÅÀâÍ¤ò·ç¤¯¼°¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢À®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¤ò¤·¤ë¤µ¤ì¤¿Íª¿Î¤µ¤ó¤Î¤³¤ì¤«¤é¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤ÊÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê±ã¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢À®¿Í¼°¤òÌµ»ö½ª¤¨¡¢ÍÄ¤µ¤¬¤Þ¤À»Ä¤ëÍª¿Î¤µ¤ó¤Î½é¡¹¤·¤¤À®Ç¯¹ÄÂ²ÃÂÀ¸¤Ë¡¢ÆüËÜÃæ¤¬Ç®Îõ´¿·Þ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿¤«¤ÈÀ¤´Ö¤«¤é¤ÎµÕÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤¿½©¼ÄµÜ²È¤Ø¤ÎÉ÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤â¤½¤¦¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£½é¸øÌ³¤¬À¤³¦Î¦¾å¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶
9·î17Æü¡¢Íª¿Î¤µ¤ó¤ÏÀ®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö½é¸øÌ³¡×¤È¤·¤Æ»Ð¤Î²Â»Ò¤µ¤ó¤ÈÏ¢¤ìÎ©¤Ã¤ÆÀ¤³¦Î¦¾å¤ò¸«³Ø¤·¤¿¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤â¸øÌ³¤È¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤ë¤½¤¦¤À¡£
À¤³¦Î¦¾å¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤ë¸Â¤êËèÆüËþ°÷¤À¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£½éÆü¤Ï´°Çä¤Ç¤Î¤Ù8Ëü9588¿Í¤Î´ÑµÒ¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·ÙÈ÷¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£9Ëü¿Í¶á¤¤´ÑµÒ¤ÎÃæ¤ËÉÔ¿´ÆÀ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£Ëü¤¬°ì¤ËÈ÷¤¨¤¿·Ù¸î¤¬Èó¾ï¤Ë¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÁÇ¿Í¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¡£Æ°°÷¤·¤¿·Ù»¡´±¤Î¿ô¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤Î·Ù¸î¤âÂç³Ý¤«¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë°¦»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ®Ç¯¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤Î½é¸øÌ³¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Î¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û¤òË¬¤ì¡¢½Õ¤ÎÆÃÊÌÅ¸¡ÖÌ´¤ß¤ë¸÷¸»»á¡×¤Î»ë»¡¤À¤Ã¤¿¡£
¸ÀÍÕ¤Ï°¤¤¤¬¡¢Êª¸«Í·»³Åª¤Ê¤³¤¦¤·¤¿¸øÌ³¤òºÇ½é¤ËÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢°ãÏÂ´¶¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢½©¼ÄµÜÉ×ºÊ¤ÎÍª¿Î¤µ¤ó¤ÎÂç³ØÁª¤Ó¤Ë¤âµ¿Ìä¤¬¤ï¤¯¡£¸æ½ê¤«¤é70¥¥í¤âÎ¥¤ì¡¢·Ù¸î¶è°è¤ÏÅìµþÅÔ¤ò¤Õ¤¯¤á¤Æ3ÅÔ¸©¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë¡£¤µ¤é¤ËÃÞÇÈÂç³Ø¤Ï¹½Æâ¤ò¼«Å¾¼Ö¤Ç°ÜÆ°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¹Âç¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£²í»Ò¤µ¤Þ¤Èµª»Ò¤µ¤Þ¤Î½É±ï
¤Þ¤·¤Æ¤äÂç³ØÆâ¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¿Í´Ö¤¬¹Ô¤¸ò¤¤¡¢·Ù¸î¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤ÁªÂò¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£
¹Ä°Ì·Ñ¾µ½ç°ÌÂè2°Ì¤ÎÍª¿Î¤µ¤ó¤Ë¡ÈËü¤¬°ì¡É¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦ËüÁ´¤Ë·Ù¸î¤¹¤ë¤Î¤Ê¤éÅìÂç¤«³Ø½¬±¡¡¢¤Î¤Û¤¦¤¬¥Ù¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤³¤Ç¤â¡¢½©¼ÄµÜÉ×ºÊ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¡¢¤ä¤ä°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡£
½µ´©»ï¤Ï°¦»Ò¤µ¤ó¤ÈÍª¿Î¤µ¤ó¤ò¡ÈÂÐÈæ¡É¤µ¤»¤Æ¡¢Î¾¿ÆÁÛ¤¤¤ÇÆüÀÖ¤Ë¶ÐÌ³¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¸øÌ³¤ËÎå¤à°¦»Ò¤µ¤ó¡£Î¾¿Æ¤ËÈ¿¹³¿´¤¬¤ä¤ä½Ð¤Æ¤¤¿¤¬¡¢²¿¤«¤¢¤ë¤È¤¤¤Ä¤âÊì¿Æ¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤Î±¢¤Ë±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Íª¿Î¤µ¤ó¤È¡ÈÓò¤·Î©¤Æ¤Æ¡É¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¡¢²í»Ò¹Ä¹¡¤Èµª»ÒÈÞÅÂ²¼¤Î´Ö¤Ë¤ÏÄ¹¤¤¡Ö½É±ï¡×¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¤³¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤Î²í»Ò¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î²í»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤ª»Å¤¨¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÂ¦¶á¤Ï¡¢¡ÈçÏ¸È¤«¤é¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡£¤·¤«¤·Äï¤ÎºÊ¡¢µÁÍý¤ÎËå¤Ë¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçÊÑ¸·¤·¤â¤Î¤À¡É¤È¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤òÇÒ»¡¤·¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ÀÍÕ¤ò¹Ê¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÆü¤Î¡Ø¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ëµ¾Ï¼øÍ¿¼°¡Ù¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤è¤ë²í»Ò¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÌµÎé¤È¤â¼è¤é¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤Àõ¤¤³ÑÅÙ¤Ç¤Î¤ª¼µ·¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹ÔÆ°¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÊµÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¡á½÷À¥»¥Ö¥ó9·î25Æü¡¦10·î2Æü¹æ¡Ë
¢£ÃÂÀ¸Æü¤ÎÊ¸¾Ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊÑ²½
½µ´©Ê¸½Õ¡Ê9·î25Æü¹æ¡Ë¤Ï¡¢9·î11Æü¤Ë59ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿µª»Ò¤µ¤ó¤¬¸øÉ½¤·¤¿²áµîºÇÄ¹¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¿äÚÊ¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤¿Ê¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢Å·¹Ä²È¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½ÅÂç¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
µÜÆâµ¼Ô²ñ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿3¤Ä¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú¤¹¤ë·Á¼°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÛÎã¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¡£Ê¸»ú¿ô¤Ë¤·¤ÆÌó1Ëü2000»ú¡£ºòÇ¯¤ÎÌó5300»ú¤«¤é¡¢ÇÜ°Ê¾å¤ËËÄ¤ì¾å¤¬¤ê¡¢ÎáÏÂ°Ê¹ß¡¢Îà¤ò¸«¤Ê¤¤ºÇÄ¹¤ÎÊ¸¾Ï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤À¤±À¤´Ö¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤ÆâÍÆ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢Ä¾Á°¤Î¶å·îÏ»Æü¡¢Ä¹ÃË¤ÎÍª¿Î¤µ¤Þ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÀ®Ç¯¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ê¸½ñ¤â¡¢À®Ç¯¼°¤ÈÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¹Ä¼¼Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡ÖµÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¤¬À¼¤òÀø¤á¤ë¡£¡Ø¼Â¤Ï¡¢º£Ç¯¤Îµª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿ÆÃÄê¤ÎÉ½¸½¤¬È´¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ø¤Î·É°Õ¤ÎÇ°¤Ç¤¹¡Ù¡×¡ÊÊ¸½Õ¡Ë
Ê¸½Õ¤Ï¡¢º£¾åÅ·¹Ä¤¬Â¨°Ì¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¤Î¡¢µª»Ò¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸ÆüÊ¸½ñ¤òÁÌ¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÅ·¹Ä²È¤Ø¤Î·É°Õ¡×¤¬È´¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë
¡Ò¿·¤¿¤ÊÎ©¾ì¤ËÈ¼¤¦ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢µÜÍÍ¤È¤´°ì½ï¤ËÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ò¤ª»Ù¤¨¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢»ä¼«¿È¤Î·ò¹¯¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ»²¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ó¡ÊÎáÏÂ¸µÇ¯¡Ë
ÎáÏÂ2Ç¯¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤â¡¢¡ÒÎ¾ÊÅ²¼¤ò¤ª»Ù¤¨¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢ÅØ¤á¤Æ»²¤ê¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡Ó¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎáÏÂ3Ç¯¤Ï¡Ò¤ª·ò¤ä¤«¤Ë¤ª²á¤´¤·¤Ë¡Ó¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦É½¸½¡£ÎáÏÂ4Ç¯¡¢5Ç¯¤âÆ±ÍÍ¤Îµ½Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
°ÛÊÑ¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¡¢ÎáÏÂ6Ç¯¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£Ê¸½ñ¤Ç¤ÏÅ·¹Ä¹Ä¹¡¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¡¢
¡ÒÅ·¹ÄÊÅ²¼¤«¤é»ò¤Ã¤¿´§¤ò¤ª¼õ¤±¤¹¤ë¤ªµ·¼°¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ë¤´Î×ÀÊ¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ö²Ã´§¤Îµ·¡×¡¢µÜÃæ»°ÅÂ¤Ç¤ÎÇÒÎé¤ËÎ×¤à¡Ö¸½ê¹ÄÎîÅÂ¿ÀÅÂ¤Ë±Ú¤¹¤ë¤Îµ·¡×¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ë¤´°§»¢¿½¤·¾å¤²¤ë¡ÖÄ«¸«¤Îµ·¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë°ìÏ¢¤Îµ·¼°¤¬¼¹¤ê¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢Æâ±ã¤Ë¤Ï¾å¹Ä¾å¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ë¤â¤´Î×ÀÊ¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ó
Íª¿Î¤µ¤ó¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë²áÄø¤ÇÅ·¹Ä¹Ä¹¡¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢³Î¤«¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿Å·¹Ä¹Ä¹¡¤ò¤ª»Ù¤¨¤¹¤ë³Ð¸ç¤ä·ò¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤ò´ê¤¦»×¤¤¤¬¡¢°ìÀÚ½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¢£µª»Ò¤µ¤Þ¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½
µÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¤ÏÊ¸½Õ¤Ç¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ªÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëÊ¸½ñ¤Î´°À®ÈÇ¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Á°Æü¤ÎÌë¤Î¤³¤È¡£¾®¼¼·½¤µ¤ó¤È·ëº§¤·ÅÏÊÆ¤·¤¿Ä¹½÷¤ÎâÃ»Ò¤µ¤ó¤ä¡¢º£Ç¯À¸¤Þ¤ì¤¿¤ªÂ¹¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤âÄÖ¤é¤ì¤¿Ê¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ØÄ¹½÷¡Ù¤ò¡ØâÃ»Ò¡ÙÉ½µ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤ÉºÙ¤«¤Ê½¤Àµ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤é¤ì¤¿²áµîºÇÄ¹¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¡¢½ñ¤±Ì¤é¤·¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£Î¾ÊÅ²¼¤Îµ½Ò¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÑ²½¤Ï¡¢µª»Ò¤µ¤Þ¤¬¡È´º¤¨¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡É¤È¤âÂª¤¨¤é¤ì¤ë¡×
Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡¤Î²ÏÀ¾½¨ºÈ½Ú¶µ¼ø¤â¡¢¤³¤ÎÊ¸½ñ¤Ø¤Îµ¿Ìä¤ò¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Öµª»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¾å¹Ä¹¡¤ÎÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Î¤Ê¤µ¤ê¤è¤¦¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¡¢¤´¸øÌ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£¤ªÃÂÀ¸Æü¤ËÇ§¤á¤¿Ê¸½ñ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤´¼«¿È¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤òÆ§½±¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤¬Æ±¤¸¤ªÎ©¾ì¤Ê¤é¡¢º£²ó¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÎ¾ÊÅ²¼¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×
Ê¸½Õ¤Ï¡¢¡ÖÇÈÌæ¤ò±Þ¤ï¤Ì½ñ¤ÍÍ¤Ï¡¢¡ÈÌ¤Íè¤Î¹ñÊì¡É¤Î¾Ç¤ê¤«¡¢¼«¿®¤ÎÉ½¤ì¤«¡×¤È·ë¤Ö¡£
µª»Ò¤µ¤ó¤Î¿´¶¤Ë¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤ÎÊ¸½ñÌäÂê¡¢Î¾²È¤Î´Ø·¸¤Ë²Òº¬¤ò»Ä¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°¦»ÒÅ·¹Ä¤ÏÇ§¤á¤ë¤Ù¤
»ä¤Ï¡¢¤¢¤Î¤Ò¼å¤½¤¦¤À¤Ã¤¿Íª¿Î¤µ¤ó¤¬½çÄ´¤Ë°é¤Ã¤Æ¡¢À®Ç¯¹ÄÂ²¤ËÁê±þ¤·¤¤µ¤ÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¤Þ¤À19ºÐ¡£¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÏÉã¿Æ¤¬Áá¤¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤áËþ25ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤ÇÅ·¹Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½¾å¹Ä¤Ï55ºÐ¡¢¸½Å·¹Ä¤Ï59ºÐ¤ÇÅ·¹Ä¤ËÂ¨°Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Íª¿Î¤µ¤ó¤Ï19ºÐ¤À¤«¤é¡¢¤â¤·¸½Å·¹Ä¤¬80¤òÄ¶¤¨¤Æ¡ÖÀ¸Á°Âà°Ì¡×¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤Þ¤À30Âå¸åÈ¾¤Ç¤¢¤ë¡£ÁêÅö¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬Èà¤ò½±¤¤¡¢¤è¤Û¤ÉÍ¥¤ì¤¿Â¦¶á¤¿¤Á¤¬Èà¤ò»Ù¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¤µ¤é¤Ë·ëº§ÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£Íª¿Î¤µ¤ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½÷À¤òÁª¤Ö¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î½÷À¤Ë¤Ï²í»Ò¤µ¤ó¤Î»þ°Ê¾å¤Ë¡¢ÃË¤Î»Ò¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬°µ¤·³Ý¤«¤ë¡£
¸½¾å¹Ä¤Ë¤ÏÃË¤Î»Ò2¿Í¤È½÷¤Î»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢Å·¹Ä¤Ï½÷¤Î»Ò°ì¿Í¡¢½©¼ÄµÜ¤âºÇ½é¤Ï½÷¤Î»Ò2¿Í¤Ç¡¢¾¯¤·´Ö¤¬¶õ¤¤¤ÆÂÔË¾¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
Íª¿Î¤µ¤ó°ì¿Í¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÇØÉé¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
°¦»ÒÅ·¹Ä¤òÇ§¤á¤Æ¡¢Íª¿Î¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬¡¢À¯¼£²È¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
º£¤ÎÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤Ï¿¿·õ¤Ë¡Ö¹ÄÅý¤ÎÂ¸Â³¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤±¤Ð¶á¤¤¾Íè¡¢ÃË·ÏÃË»Ò¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½ÀÂç¤Ç¤¢¤ë¡£¹Ä¼¼¤Î°ÂÄêÅª¤Ê·Ñ¾µ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï½÷À¹ÄÂ²¤¬·ëº§¸å¤â¹ÄÂ²¤Î¿ÈÊ¬¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢½÷À¡¢½÷·ÏÅ·¹Ä¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤òÂ¨¹ï¡¢µÄÏÀ¤¹¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
À¯Áè¤Ê¤É¤Ë¸½¤òÈ´¤«¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
----------
¸µÌÚ ¾»É§¡Ê¤â¤È¤¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤³¡Ë
¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1945Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¹ÖÃÌ¼Ò¤Ç¡Ø¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡Ù¡Ø½µ´©¸½Âå¡Ù¡ØWeb¸½Âå¡Ù¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÎòÇ¤¤¹¤ë¡£¾åÃÒÂç³Ø¡¢ÌÀ¼£³Ø±¡Âç³Ø¤Ê¤É¤Ç¥Þ¥¹¥³¥ßÏÀ¤ò¹ÖµÁ¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ØÊÔ½¸¼Ô¤Î³Ø¹»¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼ÒÊÔÃø¡Ë¡ØÊÔ½¸¼Ô¤Î¶µ¼¼¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¡Ø½µ´©»ï¤Ï»à¤Ê¤º¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¡Ø¡Ö½µ´©¸½Âå¡×ÊÔ½¸Ä¹Àïµ¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¥×¥ì¥¹¡Ë¡¢¶áÃø¤Ë¡ØÌî¿â¤ì»à¤Ë ¤¢¤ë¹ÖÃÌ¼Ò¡¦»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤Î²óÁÛ¡Ù¡Ê¸½Âå½ñ´Û¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ¸µÌÚ ¾»É§¡Ë