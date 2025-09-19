µð¿Í¤Èºå¿À¤¬ÁíÀª12¿Í¤ÎÂçÎÌÆþ¤ìÂØ¤¨¡¡¿¹ÅÄ¤äÀÐÀî¤éËõ¾Ã¡¢ÃæÆü¤Ï°úÂà»î¹ç¤ÎÃæÅÄ¤¬ÅÐÏ¿
¡¡19Æü¤Î¥×¥íÌîµå¸ø¼¨¤Ç¡¢¼«ÎÏ2°Ì¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿µð¿Í¤ÏÀ¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¤é3¿Í¤òÅÐÏ¿¤·¡¢¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¤é3¿Í¤òËõ¾Ã¡£´û¤ËÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëºå¿À¤â·×6¿Í¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¡£ÃæÆü¤ÏÆ±Æü¤Ë°úÂà»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤ëÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì°Ê¾åÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤µð¿Í¤Ï¡¢18Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¤â3²ó4¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¿¹ÅÄ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¾¶á4»î¹çÏ¢Â³¤Ç¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐÀîÃ£ÌéÅê¼ê¡¢18Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç3Ï¢Â³»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¹âÍüÍºÊ¿Åê¼ê¤òËõ¾Ã¡£Âå¤ï¤Ã¤ÆÀ¾´Ü¤ÎÂ¾¡¢¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¥ë¡¼¥¡¼º¸ÏÓ¤ÎµÜ¸¶½Ù²ðÅê¼ê¡¢ÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¤òÅÐÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ïº£µ¨31¥»¡¼¥Ö¤Î´äºêÍ¥Åê¼ê¡¢°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤«¤éº£Ç¯7·î¤Ë»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿ÁáÀîÂÀµ®Åê¼ê¡¢¾®È¨ÎµÊ¿ÆâÌî¼ê¤òÅÐÏ¿¡£ÅòÀõµþ¸ÊÅê¼ê¡¢ÜÆ»ÞÍµµ®Êá¼ê¡¢¸¶¸ýÊ¸¿ÎÆâÌî¼ê¤Î3¿Í¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£ÃæÆü¤ÏÃæÅÄ¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤ÇÍ°°æ½¨¾ÏÅê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë